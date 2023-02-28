Политика и власть 28.02.2023 в 10:43

Матвею Гершевичу вручили медаль

Бывшему спикеру Хурала Бурятии сегодня исполнилось 75 лет
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Текст: Константин Воронов
Матвею Гершевичу вручили медаль
Сегодня в Улан-Удэ начала работу очередная 28-я сессия Хурала Бурятии. В начале заседания глава республики Алексей Цыденов вручил медаль Агвана Доржиева депутату республиканского парламента трех созывов Матвею Гершевичу, которому сегодня исполнилось 75 лет.

«Высокой награды депутат удостоен за многолетний добросовестный труд, благотворительную деятельность и профессиональные успехи. Председатель Народного Хурала Владимир Павлов от имени депутатского корпуса поздравил коллегу с высокой наградой и днем рождения», - сообщили в пресс-службе парламента.

Затем законодатели приступили к работе. Депутаты утвердили повестку очередной сессии, в которую вошли 28 вопросов. Во второй половине пленарного заседания перед народными избранниками с отчетом выступит глава МВД Бурятии Олег Кудинов.

Фото: Хурал Бурятии
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