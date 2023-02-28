В Бурятии участников спецоперации освободили от уплаты транспортного налога

Сегодня на сессии Хурала депутаты поддержали поправки в республиканское налоговое законодательство, предложенные главой Бурятии. Документ представила зампред правительства - министр экономики Екатерина Кочетова. По ее словам, проектом закона предложено освободить от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции или их супругов. Льгота будет предоставлена на два года и на одно транспортное средство по выбору. По предварительной оценке, сумма выпадающих доходов бюджета от введения этой льготы составит 35 млн рублей.- Для их компенсации законопроектом предложено увеличить с 1 января 2024 года ставки транспортного налога на 4%, а для автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил - на 26%. Сумма дополнительных средств от повышения оценивается в 57 млн рублей, - сказала министр, отметив, что ставки транспортного налога не повышались в республике с 2017 года.Также законопроектом предложено продлить срок действия пониженных ставок по налогу на прибыль для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта, и поставленных на налоговый учет в Бурятии после 1 января 2018 года.Как сообщили в пресс-службе парламента, депутаты единогласно поддержали предложенный законопроект.Фото: «Номер один»