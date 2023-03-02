Мобилизованный уроженец Бурятии погиб на СВО

На спецоперации погиб житель Кяхтинского райна Бадмаев Вячеслав Васильевич. Он родился 25 августа 1981 года. Проживал в селе Кудара-Сомон, там же окончил школу и отслужил в Забайкалье.

«Сам освоил строительные специальности. Был мастером на все руки, очень любознательным и интересным человеком. Увлекался рыбалкой. Работал на вахте ,часто по приглашению ездил работать в Москву. Близкие отзываются о Вячеславе как о заботливом сыне, прекрасном муже и отце, самом лучшем брате, верном друге. Был настоящей опорой для своей семьи»,

- рассказывают о погибшем в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».



Как отмечают в биографии, односельчане любили Вячеслава и запомнят его как доброго весёлого человека, безотказно помогавшего всем, кто нуждался в помощи.

«Для друзей он был душой компании. Позитивный, строил большие планы на будущее и все, что мог делал для этого»,

- добавляют о нем.



22 сентября 2022 года был мобилизован для участия в СВО. Вячеслав служил в взводе снайперов и погиб 11 февраля 2023 года под Никольском на территории ДНР. У него остались мать , две сестры , жена и двое несовершеннолетних детей.

Похороны и траурная церемония пройдут завтра, 3 марта в селе Кудара-Сомон.





Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"





