В Улан-Удэ собак будут отгонять от школьных территорий

На совещании в администрации Улан-Удэ мэр города Игорь Шутенков дал поручение Комитету по образованию усилить комплекс мероприятий по предупреждению нападения безнадзорных животных на детей. Вопрос у мэра возник по поводу допуска собак на территории школ.- Антитеррористические мероприятия требуют от нас, чтобы поставили заборы. Заборы везде поставили, а ворота все равно открыты. Все мы живем в городе, все проходим мимо школ и видим это. Поэтому я поручаю вам организационно-хозяйственные мероприятия с директорами школ провести. Так что еще раз ставим на доклад к середине марта, - сказал мэр Улан-Удэ.Мэр поручил более детально отработать со всеми школами города вопрос безопасности детей.Как отметили в мэрии, во всех школах города постоянно в течение года проводятся профилактические беседы, направляются памятки по безопасному поведению при встрече с безнадзорными животными. Также школы взаимодействуют с родительскими комитетами, Советами отцов по сопровождению детей в образовательные учреждения в частном секторе, контролируют своевременный вывоз пищевых отходов. Руководители образовательных учреждений несут персональную ответственность за допущение безнадзорных собак на территорию учреждений, а также непринятие мер по организации их отлова.Также в договоры школ с частными охранными предприятиями внесен пункт о проведении осмотра территории на предмет наличия собак, составлены графики обхода территорий.Фото: мэрия Улан-Удэ