Политика и власть 03.03.2023 в 09:46

В Улан-Удэ собак будут отгонять от школьных территорий

Мэр поручил детально отработать со всеми школами вопрос безопасности детей
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ собак будут отгонять от школьных территорий
На совещании в администрации Улан-Удэ мэр города Игорь Шутенков дал поручение Комитету по образованию усилить комплекс мероприятий по предупреждению нападения безнадзорных животных на детей. Вопрос у мэра возник по поводу допуска собак на территории школ.

- Антитеррористические мероприятия требуют от нас, чтобы поставили заборы. Заборы везде поставили, а ворота все равно открыты. Все мы живем в городе, все проходим мимо школ и видим это. Поэтому я поручаю вам организационно-хозяйственные мероприятия с директорами школ провести. Так что еще раз ставим на доклад к середине марта, - сказал мэр Улан-Удэ.

Мэр поручил более детально отработать со всеми школами города вопрос безопасности детей.

Как отметили в мэрии, во всех школах города постоянно в течение года проводятся профилактические беседы, направляются памятки по безопасному поведению при встрече с безнадзорными животными. Также школы взаимодействуют с родительскими комитетами, Советами отцов по сопровождению детей в образовательные учреждения в частном секторе, контролируют своевременный вывоз пищевых отходов. Руководители образовательных учреждений несут персональную ответственность за допущение безнадзорных собак на территорию учреждений, а также непринятие мер по организации их отлова.

Также в договоры школ с частными охранными предприятиями внесен пункт о проведении осмотра территории на предмет наличия собак, составлены графики обхода территорий.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
собака школа

Все новости

В Улан-Удэ собак будут отгонять от школьных территорий
03.03.2023 в 09:46
Юные спортсмены Бурятии состязались в «Планете спорта»
03.03.2023 в 09:26
В Бурятии завершилась эпидемия гриппа
03.03.2023 в 09:11
В Улан-Удэ снег с крыши дома упал на голову ребенка
03.03.2023 в 09:00
Освобождение от налога при продаже жилья
03.03.2023 в 09:00
В Бурятии вырос спрос на айфоны
03.03.2023 в 06:00
В Бурятии модернизируют рыбоводные омулевые заводы
02.03.2023 в 19:30
Предприниматели Бурятии приняли участие в форуме гостиничного и ресторанного бизнеса
02.03.2023 в 17:52
В районе Бурятии простятся с мобилизованным, погибшим в Украине
02.03.2023 в 17:49
В Улан-Удэ выбрасывающих мусор автовладельцев будут штрафовать
02.03.2023 в 17:04
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
В районе Бурятии простятся с мобилизованным, погибшим в Украине
Виктора Петрова посмертно наградили орденом Мужества
02.03.2023 в 17:49
Новые люди дадут бой бедности в Бурятии
Партия намерена получить максимум мандатов в Хурале
02.03.2023 в 15:56
Мобилизованный уроженец Бурятии погиб на СВО
Вячеслав Бадмаев служил во взводе снайперов
02.03.2023 в 12:05
Власти Бурятии намерены расширять сотрудничество с Монголией
В республику с очередным визитом прибыла делегация Селенгинского аймака
01.03.2023 в 15:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru