Политика и власть 05.03.2023 в 14:43

Два мобилизованных брата из Бурятии погибли в Украине

В Улан-Удэ проводят в последний путь Дмитрия и Игоря Дадановых
A- A+
Текст: Алена Завывалова
Два мобилизованных брата из Бурятии погибли в Украине

В Бурятии простятся с погибшими братьями Дадановыми – уроженцами Тункинского района. Дадановых Дмитрия и Игоря 22 сентября 2022 года забрали на СВО. Погибли они вдвоем 22 февраля 2023 года на территории Украины. Земляки рассказали о жизни каждого из них в группе «Тунка 24».

Так, Дмитрий Булатович родился 27 ноября 1984 года в городе Слюдянка Иркутской области. Был вторым сыном в семье из четырех братьев. В 2002 году окончил Жемчугскую среднюю школу Тункинского района. В школе вёл активный образ жизни, участвовал во всех школьных, районных, республиканских мероприятиях, был участником ансамбля «Жэмhэг».

Первую специальность получил в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики в 2005 году. После, Диму призвали в армию. Служил в Бердске в воздушно-десантных войсках. За время прохождения службы зарекомендовал себя дисциплинированным военнослужащим.

«Участвовал в различных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и занимал призовые места. В декабре 2007 года после завершения службы вернулся домой и обосновался в Улан-Удэ. Трудовую деятельность Дима начал в 2008 году. Основные места работы: Улан-Удэнский ЛВРЗ, МБУ «Горсвет», ООО «Улан-Удэнский домостроительный комбинат»,

 - рассказали о погибшем.
В 2015 году получил высшее образование в БГСХА по профилю «Электрооборудование и электротехнологии».

«Дима всегда был ответственным человеком. Был мастером на все руки, очень любознательным и интересным человеком. В последние годы своей жизни являлся председателем территориального общественного самоуправления «126 микрорайон» города Улан-Удэ. Был награжден многочисленными грамотами и благодарственными письмами. Для друзей и родственников он был душой компании. Строил большие планы на будущее и всё, что мог делал для этого. У Димы остались мама, два брата, супруга и двое несовершеннолетних», 

 - пишут о Даданове.
Другой брат Даданов Игорь Булат-Сыренович родился 17 октября 1989 года в селе Жемчуг Тункинского района. Был третьим ребенком в семье. После окончания школы поступил в училище олимпийского резерва в Улан-Удэ. Здесь посещал секцию тхэквондо, подавал большие надежды в этом виде спорта. После окончания учёбы в училище, ещё год учился в Китае и после учёбы в Китае поступил в Высший университет при монастыре Гандантэгченлин, в котором проучился 5 лет.

«В 2012 году после завершения учёбы вернулся в родные края, в течении года практиковался по специальности, полученной в Монголии, одновременно помогал в строительстве Дацана «Гандан Жамба Лин», 

- отмечают в сообщении.
В 2013 году Игоря призвали на срочную службу в армию. Служил в Чите в танковых войсках, где зарекомендовал себя с положительной стороны.

«Игорь был разносторонней личностью: умел рисовать, петь, играть на гитаре, а также был человеком с доброй душой, с чистым сердцем, воспитанным и справедливым. Был и останется любимым и любящим сыном для матери, отцом двух дочерей, супругом, а также хорошим братом», 

- добавляют о погибшем.

В памяти родных, близких и друзей они навсегда останутся жизнерадостными, смелыми, отзывчивыми, любящими братьями. Их похоронят 8 марта в городе Улан-Удэ. Как отмечают в сообщении, можно помочь маме погибших жителей – подробнее в группе «Тунка 24».


Фото: Тунка 24

 

Теги
Украина СВО некролог

Все новости

Два мобилизованных брата из Бурятии погибли в Украине
05.03.2023 в 14:43
Военнослужащий из района Бурятии погиб в Украине
05.03.2023 в 13:36
В районе Бурятии двухэтажный дом едва не сгорел из-за тлеющей золы
05.03.2023 в 13:18
В Бурятии сельчанка перевела мошенникам миллион рублей
05.03.2023 в 12:31
В Бурятии экологи и лесники недовольны решением «федералов»
05.03.2023 в 08:00
Секта или последнее убежище?
05.03.2023 в 07:00
В Бурятии подорожали посылки из Китая
04.03.2023 в 15:31
Доходы бюджета рухнули вдвое
04.03.2023 в 15:14
В Кабанском районе Бурятии открыли мемориальную доску земляку, погибшему на СВО
04.03.2023 в 15:05
В 2022 году телефонные мошенники похитили у россиян более 14 млрд рублей
04.03.2023 в 14:48
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
Военнослужащий из района Бурятии погиб в Украине
Оборвалась жизнь уроженца Тункинского района Пурбо Сымбелова
05.03.2023 в 13:36
Из Бурятии в зону СВО отправили три фуры гуманитарной помощи
Такой большой подарок бойцам послали жители районов республики
03.03.2023 в 18:13
Лесовод из Бурятии погиб в Украине
Сотрудники лесного хозяйства соболезнует родным и близким Олега Иванова
03.03.2023 в 13:14
В Улан-Удэ собак будут отгонять от школьных территорий
Мэр поручил детально отработать со всеми школами вопрос безопасности детей
03.03.2023 в 09:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru