Два мобилизованных брата из Бурятии погибли в Украине

В Бурятии простятся с погибшими братьями Дадановыми – уроженцами Тункинского района. Дадановых Дмитрия и Игоря 22 сентября 2022 года забрали на СВО. Погибли они вдвоем 22 февраля 2023 года на территории Украины. Земляки рассказали о жизни каждого из них в группе «Тунка 24».



Так, Дмитрий Булатович родился 27 ноября 1984 года в городе Слюдянка Иркутской области. Был вторым сыном в семье из четырех братьев. В 2002 году окончил Жемчугскую среднюю школу Тункинского района. В школе вёл активный образ жизни, участвовал во всех школьных, районных, республиканских мероприятиях, был участником ансамбля «Жэмhэг».

Первую специальность получил в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики в 2005 году. После, Диму призвали в армию. Служил в Бердске в воздушно-десантных войсках. За время прохождения службы зарекомендовал себя дисциплинированным военнослужащим.

«Участвовал в различных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и занимал призовые места. В декабре 2007 года после завершения службы вернулся домой и обосновался в Улан-Удэ. Трудовую деятельность Дима начал в 2008 году. Основные места работы: Улан-Удэнский ЛВРЗ, МБУ «Горсвет», ООО «Улан-Удэнский домостроительный комбинат»,

- рассказали о погибшем.



В 2015 году получил высшее образование в БГСХА по профилю «Электрооборудование и электротехнологии».

«Дима всегда был ответственным человеком. Был мастером на все руки, очень любознательным и интересным человеком. В последние годы своей жизни являлся председателем территориального общественного самоуправления «126 микрорайон» города Улан-Удэ. Был награжден многочисленными грамотами и благодарственными письмами. Для друзей и родственников он был душой компании. Строил большие планы на будущее и всё, что мог делал для этого. У Димы остались мама, два брата, супруга и двое несовершеннолетних»,

- пишут о Даданове.



Другой брат Даданов Игорь Булат-Сыренович родился 17 октября 1989 года в селе Жемчуг Тункинского района. Был третьим ребенком в семье. После окончания школы поступил в училище олимпийского резерва в Улан-Удэ. Здесь посещал секцию тхэквондо, подавал большие надежды в этом виде спорта. После окончания учёбы в училище, ещё год учился в Китае и после учёбы в Китае поступил в Высший университет при монастыре Гандантэгченлин, в котором проучился 5 лет.

«В 2012 году после завершения учёбы вернулся в родные края, в течении года практиковался по специальности, полученной в Монголии, одновременно помогал в строительстве Дацана «Гандан Жамба Лин»,

- отмечают в сообщении.



В 2013 году Игоря призвали на срочную службу в армию. Служил в Чите в танковых войсках, где зарекомендовал себя с положительной стороны.

«Игорь был разносторонней личностью: умел рисовать, петь, играть на гитаре, а также был человеком с доброй душой, с чистым сердцем, воспитанным и справедливым. Был и останется любимым и любящим сыном для матери, отцом двух дочерей, супругом, а также хорошим братом»,

- добавляют о погибшем.



В памяти родных, близких и друзей они навсегда останутся жизнерадостными, смелыми, отзывчивыми, любящими братьями. Их похоронят 8 марта в городе Улан-Удэ. Как отмечают в сообщении, можно помочь маме погибших жителей – подробнее в группе «Тунка 24».





Фото: Тунка 24