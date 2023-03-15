Политика и власть 15.03.2023 в 10:13
Северобайкальск газифицируют с помощью СПГ
Тянуть магистральную «трубу» до этого города экономически нецелесообразно
Текст: Константин Воронов
На совещании под председательством президента России Владимира Путина по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, состоявшимся вчера поздним вечером в Улан-Удэ, отдельно прозвучал вопрос по газификации Северобайкальска. Если газифицировать столицу Бурятии предполагается с помощью строительства ветки от газопровода «Сила Сибири – 2», то для этого БАМовского города предложена другая схема.
«Предполагается, что Северобайкальск будет газифицирован сжиженным природным газом (СПГ). Окончательного решения нет по той компании, которая будет осуществлять газификацию Северобайкальска. Это направление бизнеса в нашей стране не является монопольным, соответственно, сделано поручение правительству по организации этой работы. Будет это поручено «Газпрому» – выполнит «Газпром»; не «Газпрому» – значит, выполнит какая-то другая компания, без сомнения», - доложил руководитель «Газпрома» Алексей Миллер.
Он также объяснил, почему трубопроводный газ не может прийти в Северобайкальск.
«Запрос по максимальной потребности Северобайкальска по сравнению с той потребностью, которая есть в Бурятии, в Забайкальском крае, в Улан-Удэ и Чите, в 75 раз ниже, чем в этих двух субъектах Российской Федерации. А расстояние от магистрального газопровода, будь то «Сила Сибири» или «Сила Сибири – 2», соответственно, от «Силы Сибири – 2» – 440 километров, а от «Силы Сибири» – 500 километров. Конечно, без сомнения, экономически эффективной является газификация Северобайкальска, что называется, автономной газификацией за счет сжиженного природного газа», - пояснил Алексей Миллер.
Его поддержал зампред правительства России Александр Новак.
«Что касается Северобайкальска, там действительно у нас два варианта. Мы точно поддерживаем, что нужно заходить туда в виде СПГ – как источника, есть два варианта. Это строительство рядом с Ковыктинским месторождением завода по производству СПГ, с поставками СПГ в Северобайкальск и в Байкальск, соответственно. И второй вариант – это иркутская нефтяная компания со своих месторождений», - сообщил он.
Фото: pixabay.com
«Предполагается, что Северобайкальск будет газифицирован сжиженным природным газом (СПГ). Окончательного решения нет по той компании, которая будет осуществлять газификацию Северобайкальска. Это направление бизнеса в нашей стране не является монопольным, соответственно, сделано поручение правительству по организации этой работы. Будет это поручено «Газпрому» – выполнит «Газпром»; не «Газпрому» – значит, выполнит какая-то другая компания, без сомнения», - доложил руководитель «Газпрома» Алексей Миллер.
Он также объяснил, почему трубопроводный газ не может прийти в Северобайкальск.
«Запрос по максимальной потребности Северобайкальска по сравнению с той потребностью, которая есть в Бурятии, в Забайкальском крае, в Улан-Удэ и Чите, в 75 раз ниже, чем в этих двух субъектах Российской Федерации. А расстояние от магистрального газопровода, будь то «Сила Сибири» или «Сила Сибири – 2», соответственно, от «Силы Сибири – 2» – 440 километров, а от «Силы Сибири» – 500 километров. Конечно, без сомнения, экономически эффективной является газификация Северобайкальска, что называется, автономной газификацией за счет сжиженного природного газа», - пояснил Алексей Миллер.
Его поддержал зампред правительства России Александр Новак.
«Что касается Северобайкальска, там действительно у нас два варианта. Мы точно поддерживаем, что нужно заходить туда в виде СПГ – как источника, есть два варианта. Это строительство рядом с Ковыктинским месторождением завода по производству СПГ, с поставками СПГ в Северобайкальск и в Байкальск, соответственно. И второй вариант – это иркутская нефтяная компания со своих месторождений», - сообщил он.
Фото: pixabay.com
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