Политика и власть 15.03.2023 в 10:13

Северобайкальск газифицируют с помощью СПГ

Тянуть магистральную «трубу» до этого города экономически нецелесообразно
A- A+
Текст: Константин Воронов
Северобайкальск газифицируют с помощью СПГ
На совещании под председательством президента России Владимира Путина по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, состоявшимся вчера поздним вечером в Улан-Удэ, отдельно прозвучал вопрос по газификации Северобайкальска. Если газифицировать столицу Бурятии предполагается с помощью строительства ветки от газопровода «Сила Сибири – 2», то для этого БАМовского города предложена другая схема.

«Предполагается, что Северобайкальск будет газифицирован сжиженным природным газом (СПГ). Окончательного решения нет по той компании, которая будет осуществлять газификацию Северобайкальска. Это направление бизнеса в нашей стране не является монопольным, соответственно, сделано поручение правительству по организации этой работы. Будет это поручено «Газпрому» – выполнит «Газпром»; не «Газпрому» – значит, выполнит какая-то другая компания, без сомнения», - доложил руководитель «Газпрома» Алексей Миллер.

Он также объяснил, почему трубопроводный газ не может прийти в Северобайкальск.

«Запрос по максимальной потребности Северобайкальска по сравнению с той потребностью, которая есть в Бурятии, в Забайкальском крае, в Улан-Удэ и Чите, в 75 раз ниже, чем в этих двух субъектах Российской Федерации. А расстояние от магистрального газопровода, будь то «Сила Сибири» или «Сила Сибири – 2», соответственно, от «Силы Сибири – 2» – 440 километров, а от «Силы Сибири» – 500 километров. Конечно, без сомнения, экономически эффективной является газификация Северобайкальска, что называется, автономной газификацией за счет сжиженного природного газа», - пояснил Алексей Миллер.

Его поддержал зампред правительства России Александр Новак.

«Что касается Северобайкальска, там действительно у нас два варианта. Мы точно поддерживаем, что нужно заходить туда в виде СПГ – как источника, есть два варианта. Это строительство рядом с Ковыктинским месторождением завода по производству СПГ, с поставками СПГ в Северобайкальск и в Байкальск, соответственно. И второй вариант – это иркутская нефтяная компания со своих месторождений», - сообщил он.

Фото: pixabay.com
Теги
путин газификация

Все новости

Жительница Бурятии взыскала с дорожников ущерб за ДТП
15.03.2023 в 11:13
Для столицы Бурятии президент России выделил проблему чистого воздуха
15.03.2023 в 11:00
В Бурятии оказывают помощь жене мобилизованного с новорожденным ребенком
15.03.2023 в 10:55
Северобайкальск газифицируют с помощью СПГ
15.03.2023 в 10:13
Владимиру Путину рассказали о планах по развитию Северобайкальска
15.03.2023 в 09:53
Винные реки, закусочные берега
15.03.2023 в 09:00
Расчет при увольнении
15.03.2023 в 09:00
Глава Бурятии о перспективах Улан-Удэ: «Город станет красивым, комфортным для людей»
15.03.2023 в 07:25
Глава Бурятии – Путину: «У нас действительно республика меняется, и люди это чувствуют»
15.03.2023 в 06:38
«Газпром» даст газ в Забайкалье и Бурятию к 2029-2030 годам
15.03.2023 в 01:52
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 марта

Читайте также
Владимиру Путину рассказали о планах по развитию Северобайкальска
До 2030 года в городе должно быть реализовано 19 проектов с инвестициями в 26,7 млрд рублей
15.03.2023 в 09:53
Глава Бурятии о перспективах Улан-Удэ: «Город станет красивым, комфортным для людей»
Алексей Цыденов раскрыл президенту детали мастер-плана развития столицы республики
15.03.2023 в 07:25
Глава Бурятии – Путину: «У нас действительно республика меняется, и люди это чувствуют»
Алексей Цыденов рассказал президенту о достижениях региона за последние годы
15.03.2023 в 06:38
Путин пообещал дополнительно выделить 150 млрд рублей на развитие Улан-Удэ
Средства будут поступать в республику в ближайшие несколько лет
14.03.2023 в 22:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru