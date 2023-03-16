Политика и власть 16.03.2023 в 11:18

В районе Бурятии прощаются с погибшим в Украине контрактником

У Дмитрия Дубасова остались жена и двое детей
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Текст: Алена Завывалова
В районе Бурятии прощаются с погибшим в Украине контрактником

На СВО в Украине погиб уроженец Кабанского района Дубасов Дмитрий Юрьевич. Он родился 15 сентября 1980 года в селе Кабанск. Был младшим братом в многодетной семье. После окончания школа он поступил в Каменский техникум строительства и предпринимательства.

«Дмитрий был самым добрым, отзывчивым и веселым человеком. На любую ситуацию, он отвечал с улыбкой. Всегда приходил на помощь и не оставлял в беде»,

 - вспоминают о нем земляки в районной группе.
27 ноября 2022 года Дубасов добровольно заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на СВО. Погиб 10 февраля 2023 года. У него остались жена и двое детей.

Похороны проходят сегодня в селе Кабанск. Там же состоится прощальный митинг.


Фото: Аноним Кабанского района

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