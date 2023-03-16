В районе Бурятии прощаются с погибшим в Украине контрактником

На СВО в Украине погиб уроженец Кабанского района Дубасов Дмитрий Юрьевич. Он родился 15 сентября 1980 года в селе Кабанск. Был младшим братом в многодетной семье. После окончания школа он поступил в Каменский техникум строительства и предпринимательства.

«Дмитрий был самым добрым, отзывчивым и веселым человеком. На любую ситуацию, он отвечал с улыбкой. Всегда приходил на помощь и не оставлял в беде»,

- вспоминают о нем земляки в районной группе.



27 ноября 2022 года Дубасов добровольно заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на СВО. Погиб 10 февраля 2023 года. У него остались жена и двое детей.

Похороны проходят сегодня в селе Кабанск. Там же состоится прощальный митинг.





Фото: Аноним Кабанского района



