Политика и власть 16.03.2023 в 11:18
В районе Бурятии прощаются с погибшим в Украине контрактником
У Дмитрия Дубасова остались жена и двое детей
Текст: Алена Завывалова
На СВО в Украине погиб уроженец Кабанского района Дубасов Дмитрий Юрьевич. Он родился 15 сентября 1980 года в селе Кабанск. Был младшим братом в многодетной семье. После окончания школа он поступил в Каменский техникум строительства и предпринимательства.
27 ноября 2022 года Дубасов добровольно заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на СВО. Погиб 10 февраля 2023 года. У него остались жена и двое детей.
«Дмитрий был самым добрым, отзывчивым и веселым человеком. На любую ситуацию, он отвечал с улыбкой. Всегда приходил на помощь и не оставлял в беде»,
- вспоминают о нем земляки в районной группе.
Похороны проходят сегодня в селе Кабанск. Там же состоится прощальный митинг.
Фото: Аноним Кабанского района