Политика и власть 22.03.2023 в 11:54

В Бурятии назначен новый заместитель министра экономики

Арсалан Ниндаков занял место ушедшего Виктора Винокурцева
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии назначен новый заместитель министра экономики
Арсалан Ниндаков с 20 марта назначен заместителем министра экономики Бурятии - председателем Комитета по управлению доходами. Он занял место Виктора Винокурцева, который в декабре 2022 года ушёл на повышение, возглавив министерство промышленности, торговли и инвестиций РБ.

Как сообщили в Минэке, Арсалан Ниндаков родился 18 мая 1985 года в Хоринске. В 2007 году окончил Томский государственный университет по направлению «Конструирование и производство изделий из композиционных материалов», получив квалификацию «Инженер». В 2013 году окончил Новосибирский институт экономики и менеджмента, получив квалификацию «Экономист».
 
В 2008-2009 годах проходил службу в Вооружённых силах РФ.

Начинал трудовую деятельность в родном Хоринске с должности специалиста в отделении по Хоринскому району Управления Федерального казначейства по РБ.

С 2010 по 2015 годы работал в экономическом отделе администрации Хоринского района.
 
В ноябре 2015 года занял должность консультанта в отделе макропрогнозирования и программирования Министерства экономики Бурятии.
 
В декабре 2020 года был назначен заместителем председателя Комитета инвестиций - начальником отдела инвестиционной политики иинистерства экономики.

Фото: Министерство экономики Бурятии
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