Владимир Павлов: «Несмотря на сложности, в целом правительство со всем справилось»

В Государственной Думе состоялся ежегодный отчет правительства РФ. Председатель правительства Михаил Мишустин рассказал об итогах работы в 2022 году, а также ответил на вопросы депутатов всех фракций. Кроме того, в отчете приняли участие региональные парламенты, деловые, научные, экспертные сообщества и профсоюзы.Отчет правительства РФ продлился более четырех часов. В рассмотрении Государственной Думой вопроса о ежегодном отчете правительства РФ в формате видеоконференцсвязи приняли участие депутаты Народного Хурала Бурятии во главе с председателем Владимиром Павловым.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем отчете рассказал о преодолении санкций, поддержке участников специальной военной операции, национальных проектах, новых регионах России и многом другом.В рамках подготовки к отчету правительства РФ через различные каналы связи Госдумы от граждан поступило около 20 тысяч вопросов. Одним из волнующих вопросов остается единый государственный экзамен. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, среди 20 тысяч вопросов к отчету правительства, поступивших в социальных сетях и общественных приемных, тема ЕГЭ оказалась одной из самых популярных.Кроме того, депутаты Государственной Думы попросили правительство поддержать запрет вейпов для детей. Председатель правительства согласился поработать над данным вопросом. В свою очередь присутствующий на отчете министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что мероприятия, направленные на поддержку здорового образа жизни, министерство поддерживает. Отметим, что данный вопрос планируют рассмотреть и депутаты Хурала Бурятии на очередной сессии 27 апреля.Большой блок отчета был посвящен поддержке военнослужащих. Михаил Мишустин рассказал о принятых решениях в части поддержи мобилизованных. Так, для предпринимателей, призванных на военную службу, продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, представления деклараций и отчетности. Они также смогли оформить кредитные каникулы и отсрочку по аренде.Специальный государственный фонд, главной задачей которого будет адресная поддержка ветеранов СВО и семей погибших бойцов, должен заработать в течение ближайших месяцев по всей стране, также сообщил глава правительства.Михаил Мишустин в своем выступлении отдельно остановился на поддержке регионов.«Сила России — в ее регионах. Их развитие — еще один наш приоритет», - сказал председатель правительства.Он отметил, что правительство создает для их экономик новые возможности: многим субъектам пришлось серьезно скорректировать свои расходы.«Федеральный центр, естественно, их поддержал, понимая, насколько важно реализовать все проекты на местах, чтобы пользу от них ощутили сами жители», — заявил Михаил Мишустин и добавил, что в течение года правительство предоставило бюджетам субъектов почти 4 трлн рублей.Комментируя отчет правительства России, председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов отметил:«Мы с депутатами Народного Хурала приняли участие в режиме видеоконференцсвязи в заседании Государственной Думы, которая заслушала отчет председателя правительства Михаила Мишустина. Несмотря на то, что 2022 год был очень сложным, в целом правительство Российской Федерации со всем справилось. Нам, в регионах, необходимо делать все для дальнейшего развития экономики, выполнения социальных обязательств и выполнения всех задач, которые поставлены президентом России».В конце отчета Михаил Мишустин поблагодарил Государственную Думу, Совет Федерации, глав субъектов и всех граждан, кто помогал в преодолении проблем.Фото: Хурал Бурятии