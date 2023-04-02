2 апреля – День единения народов России и Белоруссии

Строительство Союзного государства характеризуется прорывными успехами. Несмотря на мощнейшее внешнее давление, страны успешно развивают многоплановое сотрудничество, экономики не только выдержали санкционный удар, но и сумели найти новые точки роста.





Представительство МИД России в г. Улан-Удэ



В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, послуживший началом двусторонней интеграции. В 1997 году был создан Союз России и Белоруссии, а в 1999 году подписан Договор о создании Союзного государства.Строительство Союзного государства с формированием единого таможенного, экономического и миграционного пространства, углублением взаимодействия во внешнеполитической, оборонной и гуманитарной областях вышло на самый высокий в СНГ уровень интеграции. Позже были сформированы Таможенный союз и Единое экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана, в 2015 году - Евразийский экономический союз (ЕАЭС).Сегодня российско-белорусские отношения характеризуются как отношения стратегического партнерства и союзничества. Многовековые братские связи между народами двух стран опираются на общие исторические корни, духовные и культурные ценности. Интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства осуществляется по широкому кругу направлений, в т.ч. по вопросам равных прав граждан двух стран в области социального обеспечения, доступа к образованию и медицинской помощи. Это дает дополнительные возможности для экономик двух стран, обеспечения безопасности и благополучия граждан.Ключевой ближнесрочной задачей стали утвержденные в 2021 году «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы», включающие 28 отраслевых Союзных программ. На сегодня выполнены 68% интеграционных мероприятий (из 989 штук), полностью – семь программ.Ход выполнения интеграционных решений был рассмотрен на заседании Совета Министров Союзного государства 27 марта 2023 года в Москве. В ближайшее время пройдет заседание Высшего Госсовета Союзного государства с участием президентов России и Белоруссии В.Путина и А.Лукашенко.С Белоруссией активно взаимодействуют около 80 российских регионов. Бурятия развивает связи с белорусскими партнерами в рамках соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, заключенных с правительством Белоруссии, а также с Исполкомами Брестской и Гомельской областей.В целях повышения эффективности сотрудничества Бурятии и Беларуси была создана рабочая группа по сотрудничеству под сопредседательством главы Бурятии А.Цыденова и председателя Госкомитета по науке и технологиям Белоруссии С.Шлычкова. Первое заседание состоялось в мае 2022 года в Минске, по его итогам достигнуты договоренности о расширении связей в сфере транспорта, городского хозяйства, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, науки, инноваций, выставочно-ярмарочной деятельности.Республика Бурятия была представлена на Международном форуме – выставке деловых контактов «Брест 2022», на Форуме регионов России и Белоруссии, прошедшем в г.Могилев в 2018 году.В Бурятии и в России в целом хорошо известна белорусская специализированная и лесозаготовительная техника. У жителей нашего региона большим спросом пользуются ярмарки белорусских товаров, проводимые в г.Улан-Удэ с 2017 года. В торговых сетях Бурятии доступна овощная, фруктовая и ягодная консервация белорусского производства, белорусская косметика и молочная продукция.Фото: пресс-служба Правительства Бурятии