В Бурятии презентуют турпродукты Великой степи - Монголии и Казахстана

Ежегодная выставка пройдет 7 и 8 апреля. Первый день в Бурдраме, второй в Нацбиблитеке. Соберутся участники туротрасли из РФ, Бурятии и зарубежных стран. Традиционными участниками мероприятия являются санатории, гостиницы, музеи, рестораны, детские лагеря и др. Говоря об иностранных участниках, выделим то, что монгольская и казахстанская стороны представят презентации туристических возможностей своих стран, о которых в России довольно мало информации.Помимо встреч, переговоров, мастер-классов, ярмарки и других полезных моментов, в ходе выставки пройдет дегустация блюд, которые представят участники из районов Бурятии. Интересной акцией станет розыгрыш путевок с размещением в модульных отелях - "Счастливые выходные". Как известно, в республике есть 19 отелей данной категории.Первый день на площадке Бурдрама будет отмечен постановкой для участников выставки спектакля "Улейские девушки"Одной из важных тем станет цифровое продвижение туризма - цифровые экскурсии. Актуальна также тема повышения качества сувениров, уровень которых оставляет желать лучшего. Будет доложено о мерах господдержки и нововведениях в законодательстве, для участников проведут экскурсии по отелям Улан-Удэ, включая "Бурятию", состоится выезд на Байкал. Программа намечена насыщенная. Перед собравшимися выступят и поделятся опытом известные в российской туротрасли спикеры.