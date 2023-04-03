Политика и власть 03.04.2023 в 12:08
В Бурятии презентуют турпродукты Великой степи - Монголии и Казахстана
Грядет международная выставка "Байкал трэвэл март 2023"
Текст: Петр Санжиев
Ежегодная выставка пройдет 7 и 8 апреля. Первый день в Бурдраме, второй в Нацбиблитеке. Соберутся участники туротрасли из РФ, Бурятии и зарубежных стран. Традиционными участниками мероприятия являются санатории, гостиницы, музеи, рестораны, детские лагеря и др. Говоря об иностранных участниках, выделим то, что монгольская и казахстанская стороны представят презентации туристических возможностей своих стран, о которых в России довольно мало информации.
Помимо встреч, переговоров, мастер-классов, ярмарки и других полезных моментов, в ходе выставки пройдет дегустация блюд, которые представят участники из районов Бурятии. Интересной акцией станет розыгрыш путевок с размещением в модульных отелях - "Счастливые выходные". Как известно, в республике есть 19 отелей данной категории.
Первый день на площадке Бурдрама будет отмечен постановкой для участников выставки спектакля "Улейские девушки" (Возрастное ограничение 12+).
Одной из важных тем станет цифровое продвижение туризма - цифровые экскурсии. Актуальна также тема повышения качества сувениров, уровень которых оставляет желать лучшего. Будет доложено о мерах господдержки и нововведениях в законодательстве, для участников проведут экскурсии по отелям Улан-Удэ, включая "Бурятию", состоится выезд на Байкал. Программа намечена насыщенная. Перед собравшимися выступят и поделятся опытом известные в российской туротрасли спикеры.
Возрастное ограничение 6+
Фото: "Номер один"
Помимо встреч, переговоров, мастер-классов, ярмарки и других полезных моментов, в ходе выставки пройдет дегустация блюд, которые представят участники из районов Бурятии. Интересной акцией станет розыгрыш путевок с размещением в модульных отелях - "Счастливые выходные". Как известно, в республике есть 19 отелей данной категории.
Первый день на площадке Бурдрама будет отмечен постановкой для участников выставки спектакля "Улейские девушки" (Возрастное ограничение 12+).
Одной из важных тем станет цифровое продвижение туризма - цифровые экскурсии. Актуальна также тема повышения качества сувениров, уровень которых оставляет желать лучшего. Будет доложено о мерах господдержки и нововведениях в законодательстве, для участников проведут экскурсии по отелям Улан-Удэ, включая "Бурятию", состоится выезд на Байкал. Программа намечена насыщенная. Перед собравшимися выступят и поделятся опытом известные в российской туротрасли спикеры.
Возрастное ограничение 6+
Фото: "Номер один"