Политика и власть 03.04.2023 в 12:08

В Бурятии презентуют турпродукты Великой степи - Монголии и Казахстана

Грядет международная выставка "Байкал трэвэл март 2023"
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии презентуют турпродукты Великой степи - Монголии и Казахстана
Ежегодная выставка пройдет 7 и 8 апреля. Первый день в Бурдраме, второй в Нацбиблитеке. Соберутся участники туротрасли из РФ, Бурятии и зарубежных стран. Традиционными участниками мероприятия являются санатории, гостиницы, музеи, рестораны, детские лагеря и др. Говоря об иностранных участниках, выделим то, что монгольская и казахстанская стороны представят презентации туристических возможностей своих стран, о которых в России довольно мало информации.

Помимо встреч, переговоров, мастер-классов, ярмарки и других полезных моментов, в ходе выставки пройдет дегустация блюд, которые представят участники из районов Бурятии. Интересной акцией станет розыгрыш путевок с размещением в модульных отелях - "Счастливые выходные". Как известно, в республике есть 19 отелей данной категории.

Первый день на площадке Бурдрама будет отмечен постановкой для участников выставки спектакля "Улейские девушки" (Возрастное ограничение 12+)

Одной из важных тем станет цифровое продвижение туризма - цифровые экскурсии. Актуальна также тема повышения качества сувениров, уровень которых оставляет желать лучшего. Будет доложено о мерах господдержки и нововведениях в законодательстве, для участников проведут экскурсии по отелям Улан-Удэ, включая "Бурятию", состоится выезд на Байкал. Программа намечена насыщенная. Перед собравшимися выступят и поделятся опытом известные в российской туротрасли спикеры.


Возрастное ограничение 6+

Фото: "Номер один"
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Монголия Казахстан выставка

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с 29 марта по 4 апреля

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