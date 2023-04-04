В Бурятии прощаются с погибшим на СВО добровольцем

В Хоринском районе в последний путь провожают военнослужащего Шайхлисламова Геннадия Рафаиловича. Сегодня, 4 апреля, похороны проходят в селе Верхние Тальцы.

Он отправился на СВО добровольцем 28 ноября 2022 года в составе штурмового отряда.

В группе районной администрации сообщают, что Геннадий родился 13 февраля 1989 года. В семье их было трое детей, Геннадий был младшим сыном. Судьба его сложилась трагически – он обучался в Барун-Хасуртайской школе до 7 класса, но затем скончалась его мама. После этого мальчика отправили в реабилитационный центр, где он жил в течении 2 лет. В 2003 году мужчина переехал к своей сестре в село Верхние Тальцы. Там он стал лесным работником. Позднее вступил в гражданский брак, в котором родилось 2 детей.

Геннадий погиб в Украине 10 марта текущего года.













Фото: Администрация МО СП "Верхнеталецкое"











