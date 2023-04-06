В Улан-Удэ скоро возьмутся за установку новых остановок
5 апреля прошло заседание Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-удэнского городского Совета депутатов. На мероприятии обсудили и заслушали ряд докладов.
Первой выступила председатель Контрольно-счетной палаты Лариса Убеева. Она рассказала о результатах проверки в деятельности комитета по строительству и «Улан-Удэстройзаказчика». Речь шла о 406 миллионах рублей, которые выделили для ремонта дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» еще в 2021 году.
Контрольно-счетная палата сообщила, что «Улан-Удэстройзаказчик» завысил начальную максимальную цену контракта ремонта дороги по улице Дорожная с устройством светофора. Это произошло в связи с неправомерным включением в смету резерва средств на непредвиденные расходы. Он составил 378 тысяч рублей. По закону резерв можно закладывать только при строительстве, реконструкциях и капремонте, но не при ремонте дороги.
«Контрольные мероприятия установили ряд нарушений и недостатков, оказавших влияние на правомерность и эффективность использования бюджетных расходов. Отмечу, что нарушения выявлены только в деятельности «Улан-Удэстройзаказчика»,
- высказалась Лариса Убеева.
Другое нарушение – выяснилось, построенные пешеходные ограждения там не соответствуют ГОСТу. Подрядная организация ООО «Обустройство» собрала и установила их самостоятельно, тогда как по контракту их должны были ранее сделать по другой технологии. Несмотря на это, «Улан-Удэстройзаказчик» почему-то принял работы. Как отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, теперь следует перепроверить, долговечны ли установленные конструкции и не придется ли их ремонтировать спустя время.
С другим докладом выступил «Улан-Удэстройзаказчик». Обсуждение касалось изготовления и установки новых остановочных павильонов в городе. Директор ведомства Олег Тимофеев представил локально-сметные расчеты. Так, металлические павильоны длиной до 3.5 метров обойдутся бюджету в 217, 8 тысяч рублей, а павильоны до 10 м – в 343, 1 тысяч рублей. При этом в стоимость не входит установка урн и некоторых декоративных элементов.
«Все нарушения взяты на контроль. Те нарушения, которые возможно устранить, будут устранены. Кроме того, будут направлены санкции против тех подрядчиков, которые некачественно провели работы. Контрольно-счетная палата и горсовет дали рекомендации для того, чтобы особый контроль уделяли именно сертифицированным товарам на мероприятиях по данным видам работ»,
- заключил председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Василий Цыремпилов.
«Мы рассмотрели внедрение новых прозрачных остановочных павильонов в городе. Это придаст красоты в облик Улан-Удэ, они будут вливаться в архитектурный ансамбль города. На сегодняшний день проектно-аналитический комитет представил эти остановочные пункты, в принципе, депутаты согласны с эскизными предложениями. Осталось только определиться с конечной стоимостью – во сколько обойдется один павильон. С учетом стоимости металла и изготовления эскизов, то цена вышла довольно средняя»,
- отметил Василий Цыремпилов.
Как сообщил депутат, до конца текущего месяца планируется начать работу уже с выбранными эскизами. Отметим, на предыдущих заседаниях стоимость павильонов варьировалась от 110 до 700 тысяч рублей, однако тогда эти предложения отправили на доработку.
Фото: Номер один