В Улан-Удэ скоро возьмутся за установку новых остановок

5 апреля прошло заседание Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-удэнского городского Совета депутатов. На мероприятии обсудили и заслушали ряд докладов.

Первой выступила председатель Контрольно-счетной палаты Лариса Убеева. Она рассказала о результатах проверки в деятельности комитета по строительству и «Улан-Удэстройзаказчика». Речь шла о 406 миллионах рублей, которые выделили для ремонта дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» еще в 2021 году.

«Контрольные мероприятия установили ряд нарушений и недостатков, оказавших влияние на правомерность и эффективность использования бюджетных расходов. Отмечу, что нарушения выявлены только в деятельности «Улан-Удэстройзаказчика»,

- высказалась Лариса Убеева.



Контрольно-счетная палата сообщила, что «Улан-Удэстройзаказчик» завысил начальную максимальную цену контракта ремонта дороги по улице Дорожная с устройством светофора. Это произошло в связи с неправомерным включением в смету резерва средств на непредвиденные расходы. Он составил 378 тысяч рублей. По закону резерв можно закладывать только при строительстве, реконструкциях и капремонте, но не при ремонте дороги.

Другое нарушение – выяснилось, построенные пешеходные ограждения там не соответствуют ГОСТу. Подрядная организация ООО «Обустройство» собрала и установила их самостоятельно, тогда как по контракту их должны были ранее сделать по другой технологии. Несмотря на это, «Улан-Удэстройзаказчик» почему-то принял работы. Как отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, теперь следует перепроверить, долговечны ли установленные конструкции и не придется ли их ремонтировать спустя время.

«Все нарушения взяты на контроль. Те нарушения, которые возможно устранить, будут устранены. Кроме того, будут направлены санкции против тех подрядчиков, которые некачественно провели работы. Контрольно-счетная палата и горсовет дали рекомендации для того, чтобы особый контроль уделяли именно сертифицированным товарам на мероприятиях по данным видам работ»,

- заключил председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Василий Цыремпилов.



С другим докладом выступил «Улан-Удэстройзаказчик». Обсуждение касалось изготовления и установки новых остановочных павильонов в городе. Директор ведомства Олег Тимофеев представил локально-сметные расчеты. Так, металлические павильоны длиной до 3.5 метров обойдутся бюджету в 217, 8 тысяч рублей, а павильоны до 10 м – в 343, 1 тысяч рублей. При этом в стоимость не входит установка урн и некоторых декоративных элементов.

«Мы рассмотрели внедрение новых прозрачных остановочных павильонов в городе. Это придаст красоты в облик Улан-Удэ, они будут вливаться в архитектурный ансамбль города. На сегодняшний день проектно-аналитический комитет представил эти остановочные пункты, в принципе, депутаты согласны с эскизными предложениями. Осталось только определиться с конечной стоимостью – во сколько обойдется один павильон. С учетом стоимости металла и изготовления эскизов, то цена вышла довольно средняя»,

- отметил Василий Цыремпилов.



Как сообщил депутат, до конца текущего месяца планируется начать работу уже с выбранными эскизами. Отметим, на предыдущих заседаниях стоимость павильонов варьировалась от 110 до 700 тысяч рублей, однако тогда эти предложения отправили на доработку.





Фото: Номер один