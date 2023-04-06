В Бурятии в Гусиноозерске прощаются с погибшим на СВО военным

Погиб военнослужащий Жаргал Цыбикович Цынгунов. Его жизнь оборвалась 22 февраля на СВО в Украине.

Мужчина родился 10 января 1988 года в Джидинском районе в селе Боргой. В 2005 году он окончил 9 класс в Новоселенгинской школе интернате. В 2006 году отправился на срочную службу в морскую пехоту Приморского края. После ее окончания Жаргал вернулся в Бурятию в Гусиноозерск и работал на различных предприятиях. Был женат, у него также остались двое детей – мальчик и девочка.



«Жаргал был прекрасным мужем и отцом, молодым, полным сил, любившим жизнь и всегда отзывчивым»,

- пишут о погибшем в группе администрации Селенгинского района.



Прощание 7 апреля в 10:30 часов на центральной площади г. Гусиноозерск. Автомобильное движение через центральную площадь будет ограничено