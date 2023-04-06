Политика и власть 06.04.2023 в 13:22

В Бурятии в Гусиноозерске прощаются с погибшим на СВО военным

Жаргал Цынгунов ушел из жизни 22 февраля
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Текст: Алена Завывалова
В Бурятии в Гусиноозерске прощаются с погибшим на СВО военным

Погиб военнослужащий Жаргал Цыбикович Цынгунов. Его жизнь оборвалась 22 февраля на СВО в Украине.

Мужчина родился 10 января 1988 года в Джидинском районе в селе Боргой. В 2005 году он окончил 9 класс в Новоселенгинской школе интернате. В 2006 году отправился на срочную службу в морскую пехоту Приморского края. После ее окончания Жаргал вернулся в Бурятию в Гусиноозерск и работал на различных предприятиях. Был женат, у него также остались двое детей – мальчик и девочка.

«Жаргал был прекрасным мужем и отцом, молодым, полным сил, любившим жизнь и всегда отзывчивым», 

 - пишут о погибшем в группе администрации Селенгинского района.
Прощание 7 апреля в 10:30 часов на центральной площади г. Гусиноозерск. Автомобильное движение через центральную площадь будет ограничено



Фото: администрация Селенгинского района

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