Грядущий май подарит Улан-Удэ более 100 мероприятий

Сегодня депутаты городского совета обсудили два вопроса дневной повестки. Одним из них стала подготовка города к годовщине победы. Администрация города активно ведет работу по организации празднования 78-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Песни военных лет, люди в праздничной форме, концерты, выставки, праздничный военный салют и многое другое ожидает жителей Улан-Удэ. По всему городу пройдет более 100 мероприятий, все не перечислить.

Праздничное оформление улиц ко Дню Победы начнется в начале мая. В городе появятся растяжки на мостах, банеры, инсталляции, флаги и фотозоны. Будут задействованы 126 конструкций и 4 электронных экрана. Также ведется большая работа по подготовке памятников военной истории. На сегодняшний день таких в Улан-Удэ 27. Из них силами комбината по благоустройству отремонтируют 22.

Как и в прошлом году во дворах будут выступать оркестры для ветеранов. Подготовлено не только 26 концертных бригад, но и 355 именных открыток с поздравлениями для наших ветеранов. В этом году им будет оказана и финансовая помощь.

«Участникам войны будет произведена разовая материальная помощь в размере 5000 рублей из городского бюджета», - констатировала заместитель мэра Светлана Трифонова.

Во всех парках города проведут концерты и акция «Солдатская каша». Она призвана показать современным жителям наглядно, как жили солдаты в трудное время. Попробовать фронтовое блюдо сможет каждый. Вдобавок ко всему будут задействованы и другие всероссийские акции. Такие как «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Письмо солдату», «Парад у дома ветерана», «Великое кино Великой страны».

А пока горожане могут уже сейчас насладиться удивительной передвижной выставкой Музея истории города Улан-Удэ под названием «Их именами улицы назвали». В первую очередь она развернется на именитых улицах, чуть позже в зданиях библиотек и школ.



