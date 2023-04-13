Политика и власть 13.04.2023 в 11:26

Глава Бурятии пока не нашел замену Петру Мордовскому

Действующий зампред правительства хочет стать депутатом Хурала
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии пока не нашел замену Петру Мордовскому
Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе интервью региональным телеканалам прокомментировал планируемый уход Петра Мордовского с поста зампреда правительства РБ. Пока еще действующий чиновник намерен баллотироваться в Народный Хурал.

- Петр Степанович тоже несет очень большую нагрузку, у него сложная работа и обширный перечень задач. В последние годы все, что касается вопросов безопасности, по всем направлениям в республике решалось хорошо, вовремя и качественно. И то, что Петр Степанович захотел поменять свое направление деятельности, для меня было сюрпризом, но этот сюрприз был не сейчас, а гораздо раньше. Мы плавно подходили к этому с учетом сроков проведения избирательной кампании и прочего, - рассказал глава Бурятии.

Он также подчеркнул, что готов поддержать Петра Мордовского и добавил, что сейчас работа правительства с Народным Хуралом налажена конструктивно.

- Я бы хотел, пользуясь случаем, сказать спасибо за совместную работу депутатам и Владимиру Анатольевичу (Павлову - прим), как спикеру Хурала. Их работа за этот период показала, что все заинтересованы в развитии республики по-настоящему. Все готовы работать вместе, решать сложные задачи. Если бы у нас не было командной работы, то мы бы точно шли и спотыкались. То, что Петр Степанович хочет пойти в Хурал - его должны поддержать люди. Он действительно заслуженный человек, но практическая работа исполнительных органов власти и работа с людьми, избирательная и законодательная работа - все равно немножко разные. И Петру Степановичу нужно заручиться поддержкой людей, донести до людей свое видение, как надо действовать, чтобы люди его поддержали. Я думаю, что так и будет, но все равно общаться с людьми ему надо. И это его новая задача, - отметил Алексей Цыденов.

На вопрос о том, кто может занять место зампреда по этому направлению, глава Бурятии ответил, что «готовой кандидатуры нет».

- Я еще, откровенно говоря, в поиске. Но время до сентября есть. Я думаю, что найдем соответствующего кандидата и просадки по вопросам, которые курировал Петр Степанович, не будет, - заверил Алексей Цыденов.

Фото: «Номер один»
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