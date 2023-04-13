Депутаты горсовета Улан-Удэ рассмотрели дорожные проблемы

«Он уже многим известен. В «часы пик» здесь образуется большая пробка и с одной улицы трудно свернуть, выехать на другую. Идет плотный поток машин, создаются аварийные ситуации. От жителей избирательного округа №28 поступает много жалоб, что здесь опасный участок и большие пробки. Для автомобилистов, которые недавно получили права, это место, вообще, очень проблематичное. Здесь надо что-то делать. Может быть, светофор поставить?», - рассказал о сути проблемы депутат горсовета Саян Холхоев.





Затем депутаты выехали в район подъема у мкрн. Светлый. «Машины здесь разгоняются, едут на скорости. И с другой улицы машины здесь тоже выскакивают. Такие ситуации беспокоят людей. Пешеходный переход есть, но «лежачие полицейские» там отсутствуют. Я здесь проезжаю и вижу то одну аварию, то другую», -отметил местную проблему Саян Холхоев.





На глазах депутатов и местных жителей очередной автобус остановился на полосе, высадил пассажиров прямо на тротуар и поехал дальше. Люди, перебежав дорогу, разошлись по домам. «Останавливается здесь, а ближайший пешеходный переход - поодаль. Это неправильно», - высказался один из депутатов. «Мы сюда и приехали, чтобы решить этот вопрос», - поддержал коллегу Дмитрий Турченюк.





И, в целом, депутаты горсовета постоянно держат руку на пульсе жизни Улан-Удэ, работают по всем важнейшим направлениям, всегда откликаются на жалобы избирателей.





Фото: "Номер один"



Депутаты комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского горсовета провели выездное заседание. Местом проведения стали несколько участков дорог, на которые жалуются граждане.В ходе поездки депутаты посетили три точки.Первой стал перекресток ул. Мокрова и ул. Тепловой.Увы, светофорный объект тут разместить невозможно – светофор, как пояснили представители мэрии Улан-Удэ, есть невдалеке.Главным путем решения является перспективное строительство трамвайных путей с реорганизацией движения на данной территории. Указанный проект – часть мастер-плана развития Улан-Удэ. Это дело большое и поэтому о начале каких-то реальных подвижек можно будет говорить года через два. «Как только подтвердится финансирование, начнется большая стройка», - сказали депутатам представители администрации.«Перспективы хорошие, но что можем сделать на нынешнем этапе?», - резонно спросил Дмитрий Турченюк. Выяснилось, что прорабатывались разные варианты, но ни один пока утвержден не был.А сегодня, когда есть мастер-план развития Улан-Удэ, уже нет смысла что-то строить, вкладывать бюджетные деньги в существующую дорожную структуру, т. к. реорганизация здесь будет коренная. К тому же, данная территория Улан-Удэ хоть весьма опасна, но не входит в список мест концентрации ДТП.Озабоченность коллеги поддержали другие депутаты. В ходе обсуждения вопроса с представителями мэрии, участники выездного заседания пришли к общему мнению, что надо рассмотреть размещение искусственной дорожной неровности.«Есть ли возможность предусмотреть проведение этой работы в этом году?», - спросил Дмитрий Турченюк, председатель комитета.«В этом году финансирование уже распределено», - пояснили представители мэрии, но отметили, что по итогам торгов может сформироваться экономия бюджетных средств и тогда вопрос реально рассмотреть.«Сколько стоит одна искусственная дорожная неровность?», - уточнил Саян Холхоев. Оказалось, что это около 70-80 тыс. рублей в зависимости от ширины проезжей части.«Средства на комплексы фотовидеофиксации выделяются из республиканского бюджета. В этом году в связи со сложившейся обстановкой средств на это нет. И пока непонятно будет ли финансирование на следующий год», - пояснили представители мэрии.Также договорились, что будет отремонтирован имеющийся дорожный знак. Депутаты указали мэрии и на песок, который в немалом количестве лежит на проезжей части. «Съезды, вообще, нечищеные. Когда машина идет сверху, то торможение на такой дороге происходит гораздо хуже», - оценил положение Дмитрий Турченюк.Ему обещали навести порядок.Завершающей точкой стала ул. Совхозная. Горожане, проживающие на одном из ее отрезков, пожаловались по поводу остановки автобусов, которая находится в опасном месте.Из-за особенности места, люди, пересекающие здесь трассу, плохо видны водителям, создаются опасные ситуации.Поэтому на ул. Совхозной тоже стоит вопрос о наведении порядка.По словам представителей мэрии, в текущем году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» данную улицу планируется отремонтировать. Отдаленный пешеходный переход хотят перенести поближе к месту, где автобус высаживает людей, оборудовав его искусственной дорожной неровностью. Кроме того, место высадки намерены немного передвинуть, чтобы обустроить удобный «карман» для пассажирского транспорта.Выяснилось, что дополнительный «карман» не заложен в смету работ, которые здесь должен провести подрядчик. «Подрядчик ведет расчет необходимой суммы. Ведь раньше «карман» был предусмотрен только с одной стороны дороги. Вопрос находится в проработке, на место уже выезжала комиссия», - пояснили представители мэрии.Дмитрий Турченюк заверил, что он и депутаты комитета будут участвовать в решении проблемы. Все аспекты ремонта ул. Совхозной надо урегулировать до того, как проведение работ вступит в решающую фазу. И не только по участку, на который сейчас был организован выезд, а по всем проблемным точкам ул. Совхозной.