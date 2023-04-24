Политика и власть 24.04.2023 в 14:47

В Бурятии утвержден новый зампред правительства

Кандидатуру Алдара Гулгенова поддержало большинство депутатов
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии утвержден новый зампред правительства
Сегодня депутаты Хурала Бурятии дали согласие главе республики на назначение Алдара Гулгенова на должность зампреда правительства – руководителя администрации главы и правительства РБ. За его назначение проголосовали 46 парламентариев.

В своей ответной речи Алдар Гулгенов поблагодарил депутатский корпус и выразил готовность вместе работать на благо Бурятии, сообщили в пресс-службе парламента.

Напомним, прежний руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов в начале апреля вышел на пенсию. При этом, по словам главы республики, экс-зампред продолжит курировать работу, касающуюся избирательных кампаний. В тот же день стало известно, что место Баира Цыренова займет первый помощник главы Бурятии Алдар Гулгенов.

Фото: Хурал Бурятии
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