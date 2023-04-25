Политика и власть 25.04.2023 в 12:22

Президент Польши совершает государственный визит в Монголию

Неделей ранее в Монголии побывала замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд
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Президент Польши совершает государственный визит в Монголию
В Улан-Баторе накануне начался государственный визит президента Польши Анджея Дуды и его супруги Агаты Корнхаузер-Дуда. Визит проходит по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха и его супруги Л.Болорцэцэг, сообщает МОНЦАМЭ.

Ожидается, что в ходе визита президенты двух стран проведут официальные переговоры и обсудят широкий круг вопросов, связанных как с двусторонним сотрудничеством, так и с международной повесткой дня.

Основное внимание в ходе переговоров с польской стороной будет уделено обсуждению сотрудничества в рамках основных целей, включенных в долгосрочный программный документ Монголии «Видение 2050» и среднесрочную «Новую политику восстановления», а также - в рамках национальных движений «Продовольственное обеспечение и безопасность», «Миллиард деревьев» и «Президентский стипендиат 2100».

Кроме того, запланирован обмен мнениями по расширению и развитию монголо-польских отношений в области сельского хозяйства, легкой промышленности, инфраструктуры, образования и культуры.

По итогам переговоров планируется подписание межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении и ряда документов о двустороннем сотрудничестве в области торговли, инвестиций, науки, архивов, геологии и ветеринарии.

Напомним, неделей ранее в Монголии побывала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Ее принял премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Подчеркнув, что правительство Монголии придает большое значение отношениям, которые развивает с Соединенными Штатами, важным третьим соседом, премьер-министр выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства, основанного на общих демократических ценностях,  расширении взаимовыгодного сотрудничества, особенно в направлении увеличения двусторонней торговли и инвестиций, творческого культурного производства и цифровой трансформации.

В свою очередь, Виктория Нуланд отметила, что США гордятся тем, что являются третьим важным соседом Монголии, и считают важным укреплять партнерские отношения, основанные на общих демократических ценностях, уважающих права и свободы человека, а также сотрудничать в торгово-экономической, инвестиционной сферах и области проитиводействия коррупции.

Фото: montsame.mn
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