Президент Польши совершает государственный визит в Монголию

В Улан-Баторе накануне начался государственный визит президента Польши Анджея Дуды и его супруги Агаты Корнхаузер-Дуда. Визит проходит по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха и его супруги Л.Болорцэцэг, сообщает МОНЦАМЭ.Ожидается, что в ходе визита президенты двух стран проведут официальные переговоры и обсудят широкий круг вопросов, связанных как с двусторонним сотрудничеством, так и с международной повесткой дня.Основное внимание в ходе переговоров с польской стороной будет уделено обсуждению сотрудничества в рамках основных целей, включенных в долгосрочный программный документ Монголии «Видение 2050» и среднесрочную «Новую политику восстановления», а также - в рамках национальных движений «Продовольственное обеспечение и безопасность», «Миллиард деревьев» и «Президентский стипендиат 2100».Кроме того, запланирован обмен мнениями по расширению и развитию монголо-польских отношений в области сельского хозяйства, легкой промышленности, инфраструктуры, образования и культуры.По итогам переговоров планируется подписание межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении и ряда документов о двустороннем сотрудничестве в области торговли, инвестиций, науки, архивов, геологии и ветеринарии.Напомним, неделей ранее в Монголии побывала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Ее принял премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.Подчеркнув, что правительство Монголии придает большое значение отношениям, которые развивает с Соединенными Штатами, важным третьим соседом, премьер-министр выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства, основанного на общих демократических ценностях, расширении взаимовыгодного сотрудничества, особенно в направлении увеличения двусторонней торговли и инвестиций, творческого культурного производства и цифровой трансформации.В свою очередь, Виктория Нуланд отметила, что США гордятся тем, что являются третьим важным соседом Монголии, и считают важным укреплять партнерские отношения, основанные на общих демократических ценностях, уважающих права и свободы человека, а также сотрудничать в торгово-экономической, инвестиционной сферах и области проитиводействия коррупции.Фото: montsame.mn