Главу Кяхтинского района Бурятии отправили на Донбасс

Сегодня в Бурятии стало известно о громких кадровых перестановках в Кяхтинском районе. Действующий глава этого муниципального образования Бимба Нимаев отправляется поработать в Старобешевский район ДНР, шефство над которым взяла Бурятия. На его место с приставкой и.о. назначен директор Бурятского республиканского информационно-экономического техникума (БРИЭТ) Евгений Цыренов.Решение по главе района Бимбе Нимаеву, у которого в этом году истекает срок полномочий, принял лично глава Бурятии Алексей Цыденов. Вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7» уже опубликовал стенограмму встречи руководителя республики с Бимбой Нимаевым и Евгением Цыреновым.«Бимба Жигмитович, у вас хороший опыт муниципальной работы, вы проходили кризисные ситуации в районе: наводнение, вспышка зуда, ну и в целом много вопросов. Район приграничный, и тоже в этом есть своя специфика. В общем, все складывается так, что у вас есть соответствующий опыт помочь нашему теперь подшефному району в Донецкой Народной республике - Старобешевскому району. Поэтому, я вас прошу сейчас поехать в командировку в Старобешевский район и помочь им, уже в рамках российского законодательства построить работу всей муниципальной системы, муниципальных органов власти, выстроить формирование бюджета, работу соответствующий структур муниципальных, и в целом работу района, так как это по всей России делается. Поэтому, прошу вас в ближайшее время собраться и поехать, и такую работу взять на себя», - обратился к Бимбе Нимаеву Алексей Цыденов.«Уважаемые Алексей Самбуевич, спасибо за доверие, я, как член команды, готов выехать и поработать в Старобешевском районе. На последней сессии депутаты нашего районного Совета приняли новую структуру, и первым замом предлагаю Евгения Данзановича Цыренова, нашего земляка, который имеет опыт муниципальной работы, знает район, людей и уверен, что под его руководством район будет дальше развиваться», - сказал в ответ Бимба Нимаев.Также теперь уже бывший глава района попросил главу Бурятии позаботиться о его будущем и после командировки на Донбасс.«Я готов дальше работать по воспитанию нашего подрастающего поколения, и всегда был в команде, есть и буду», - заверил Бимба Нимаев.«Хорошо, да, Бимба Жигмитович, надо, имея ваш опыт, готовить молодых специалистов по средне специальному образованию, средне специальной подготовке, профессиональной подготовке, нам хорошие подготовленные кадры, конечно же, нужны, поэтому ваш опыт будет здесь как нельзя кстати. Безусловно, работаем дальше в команде», - обнадежил его Алексей Цыденов.Что касается Евгения Цыренова, то глава Бурятии попросил его активно включиться в работу, проехать по всем поселениям и пообщаться с людьми.«У района сейчас задач много, сами знаете, там у нас долгоиграющая тема с Домом культуры, детский сад нужно достроить. Дом культуры нужно начать уже нормально строить, чтобы бы люди уже, в конце концов, увидели результат, а не только наши слова, по дорогам вопросов хватает, и в целом по району, знаете, какие вопросы есть», - напутствовал его Алексей Цыденов, предупредив, что по всем проблемным вопросам можно обращаться к нему напрямую.Кроме того, руководитель республики напомнил Евгению Цыренову о необходимости готовиться к предстоящим выборам главы района.«Надеюсь, люди вас поддержат. Но вы должны для этого соответствующие усилия приложить, чтобы люди видели, доверили вам. Все в ваших руках», - сказал Алексей Цыденов.Фото: скриншот видео «Кяхта-инфо.24/7»