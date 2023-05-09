Политика и власть 09.05.2023 в 11:00

В Улан-Удэ чиновники поздравили с Днем Победы 102-летнего врача-ветерана

Клавдия Седунова в военные годы спасала раненых бойцов
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ чиновники поздравили с Днем Победы 102-летнего врача-ветерана

В преддверии 9 мая Клавдию Афанасьевну Седунову навестили политики. С праздником женщину поздравили зампред правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, депутат Народного Хурала Игорь Марковец, а также главный врач городской больницы №4 Михаил Итыгилов.

Клавдия Афанасьевна родилась в 1921 году в селе Зырянск Прибайкальского района, окончила четырехклассную школу в родном селе и семилетку в селе Кома, затем продолжила образование в медицинском техникуме на фельдшерско-акушерском отделении. 

«Начала трудовую деятельность в Селенгинском районе в 1940 году. В июле 1941 года Клавдия Афанасьевна была призвана на военную службу в Улан-Удэ. Столица республики готовилась к приему раненых с фронта. В кратчайшие сроки – всего за полгода – были сформированы 14 эвакуационных госпиталей. Тех первых раненых, прибывших в феврале 1942 года, Клавдия Афанасьевна помнит до сих пор. В августе 1942 года она стала студенткой стоматологического факультета, одновременно работала медицинской сестрой в челюстно-лицевой клинике. С 1966 года вся трудовая деятельность Клавдии Седунова была связана с городской больницей № 4. Здесь она проработала 20 лет: врачом-стоматологом, заведующей стоматологическим кабинетом»,

- рассказали в пресс-службе минздрава РБ.
Клавдия Афанасьевна Седунова является ветераном войны и труда, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многими юбилейными медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами Президента Республики Бурятии и Председателя Народного Хурала РБ.



Фото: минздрав РБ

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