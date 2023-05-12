Егор Олзоев: «Увиденное превзошло ожидания»

Инфраструктура, материально-техническая база «Горячинска» во многом являются наследием советских времен. Но, как отметили депутаты в ходе знакомства с курортом, нынешнее руководство курорта прилагает усилия для модернизации и развития. Результаты приятно порадовали парламентариев.





В сопровождении руководителей СКУП «Байкалкурорт» Тамира Мытыпова и Геннадия Бандеева (он также гендиректор ООО «Курорты Бурятии» - собственника курорта) они ознакомились с сегодняшним положением, узнали о планах. Посетили обновленную регистратуру, первую в селе Горячинск кофейню, которая работает именно на курорте, отведали фиточай в фитобаре. Переходя от одного корпуса в другой, депутаты с интересом осмотрели сохраненный памятник Ленину, а также скульптуру девушки с бурятским хадаком и пиалой в руках. Оказывается, монумент зовут «Дочь-Бурятия» (а в Улан-Удэ похожую скульптуру «Гостеприимная Бурятия», как известно, называют «Мать-Бурятия»).





Радушные хозяева показали гостям памятник природы регионального значения «Горячинский источник». Источник получил этот статус в 1984 г. Он особенно эффектно смотрится зимой, когда парит в мороз и вокруг него все в белом инее. Здесь обустроен питьевой бювет и депутаты продегустировали целебную воду. Парламентарии отметили, что вид у этого места пока не очень впечатляющий. В ответ им сообщили, что обдумывают сделать все солидно, в камне – местном, бурятском.





После перехода «Горячинска» к новым собственникам, началась эпоха строительства и модернизации. На всех корпусах заменили окна и кровлю, на пяти корпусах проведен капремонт, а еще на двух косметический. «Очень нравится хозяйское отношение к энергосбережению. Все ремонтируемые корпуса надлежащим образом утепляют, обшивают. Молодцы!», - порадовался депутат Егор Олзоев, зампред «экономического» комитета Хурала.





Строительство продолжается и сейчас. Делегация зашла внутрь очередного ремонтирующегося корпуса. Ремонт там в самом разгаре – трудятся на новыми полами и стенами.







В последние годы бальнеологический корпус оснастили современными ваннами с различными видами подводного массажа и душевыми установками, обеспечивающими отдыхающим душ Шарко, циркулярный и восходящий души. В коридорах депутаты поговорили с некоторыми клиентами «Горячинска» и те тоже были рады положительным изменениям, которые происходят на глазах. Кстати, активно развивается сайт курорта, который помогает всем заинтересованным забронировать место для отдыха.





В рамках рабочей поездки на базе «Горячинска» прошло совещание, на котором представители курорта подняли проблемные вопросы о кэшбэке для отдыхающих, проблеме с тарифами на тепло и т. д.





В парламенте Бурятии готовится большое совещание, на котором будет рассмотрено развитие курортного дела. В преддверии этого события депутаты Хурала совершили рабочую поездку на один из самых известных курортов Бурятии – «Горячинск».Для детей есть детское меню, обустроена уличная детская площадка. Как отметил Тамир Мытыпов, уже есть постоянные детские организованные группы, приезжающие в «Горячинск» обычно во время каникул.Куплено новое медоборудование для поликлиники. Хорошо обновляются номера для клиентов. Несколько корпусов получили новую мебель, телевизоры, постельные принадлежности. Для маломобильных граждан обустраиваются номера со всем необходимым для этой категории клиентов, которые уже приезжают и отдыхают. А в клубе оборудован кинозал.Главный план на ближайшее время - строительство большого лечебно-восстановительного комплекса на 10 тыс. кв. метров с номерами на 216 мест. «Сделали изыскания, определили наиболее подходящий участок для строительства. Идет проектирование, будут элементы восточного стиля, колорита. «Мокрые» работы начнем производить в 2024 г., в конце 2026 г. планируем сдать объект», - доложил депутатам Геннадий Бандеев.Нынче на курорте хотят построить термальный бассейн из быстровозводимых конструкций.Парламентарии познакомились с кабинетами гипокстерапии «Горный воздух», бесконтактного гидромассажа, прессотерапии, озонотерапии, спелеотерапии, посетили отделение грязелечения и бальнеологическое отделение, wellness-центр.«Многое сделано, есть планы на будущее. Открыта кредитная линия на 1,7 млрд. рублей. Это говорит о серьезности намерений нынешних собственников курортов. Я раньше отдыхал на этом курорте. Могу сравнивать. Увиденное превзошло мои ожидания», - сказал Егор Олзоев.Депутаты согласились с тем, что кэшбэк хорошо сработал на развитие внутреннего туризма. «Каждый второй, если не больше, использовали эту удобную и выгодную систему. Людям это понравилось, и самим курортам тоже», - отметил, в частности, депутат Алексей Багадаев.«Горячинску» пожелали дальнейших успехов. Развития детских игровых зон не только на улице, но и внутри зданий, велодорожек, внедрения элементов тибетской медицины на основе трав и др. А проблемы будут вынесены на готовящееся большое совещание в Народном Хурале.Фото: «Номер один»