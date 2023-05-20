Политика и власть 20.05.2023 в 15:02

Мобилизованный из Бурятии погиб в Украине 9 мая

С Вячеславом Ивановым простятся 22 мая в Еравнинском районе
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Текст: Алена Завывалова
Мобилизованный из Бурятии погиб в Украине 9 мая

22 мая в селе Сосново-Озерское Еравнинского района пройдут похороны местного жителя Иванова Вячеслава Александровича. О его кончине сообщают в группе «Еравна-инфо 24/7».

 Вячеслав Иванов родился 1 декабря 1974 года. В 1982 году пошел в 1 класс Сосново-Озерской средней общеобразовательной школы №2. В 1990 году после окончания девяти классов поступил в местное Среднее профессиональное техническое училище на специальность «Тракторист-машинист. Учебное заведение окончил в 1993 году.

С 27 февраля 1995 года по 27 декабря 1996 года его призвали в армию в Читинскую область, где он служил в качестве военного строителя. В 1997 году женился. В браке воспитал двоих детей. У Вячеслава Александровича остались пожилые родители, брат, сестра, а также дочь с сыном. Его отправили на СВО в Украине во время частичной мобилизации.

Погиб 9 мая 2023 года.

 

Фото: Еравна-инфо.24/7

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