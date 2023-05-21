В Бурятии подарки депутатам Хурала возьмут под контроль

В Народный Хурал внесен законопроект, который устраняет пробел в республиканском законодательстве, касающийся подарков слугам народа. Предполагается, что уже на ближайшей сессии парламентарии рассмотрят законопроект «Об утверждении Положения о порядке сообщения депутатами Народного Хурала Республики Бурятия о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации».В пояснительной записке к проекту авторы пишут, что подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью субъекта РФ и передаются по акту в соответствующий государственный орган.Однако в Бурятии до сих пор нет документа, который устанавливает порядок обращения со служебными подарками. Именно этот документ и предложат принять депутатам Хурала.К слову, без ответа пока остается вопрос, каким образом депутаты Хурала поступали с подарками ранее, в отсутствие конкретных правил.Фото: «Номер один»