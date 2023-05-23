«Вернуть Улан-Удэ в город»

Новая политика





Игорь Шутенков рассказал о масштабных изменениях в градостроительной политике Улан-Удэ. По его словам, эпоха разрастания города за счет окраин в прошлом – сегодня власти намерены сосредоточиться на развитии внутри городской черты, в особенности – центра.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в большом интервью рассказал о грядущих изменениях в градостроительной политике. По его словам, расширение города за счет окраин больше не актуально для столицы Бурятии. Отныне и власти, и застройщики сфокусируются на развитии Улан-Удэ внутри городской черты.- В нулевые-десятые годы в Улан-Удэ многоэтажные застройщики брали землю под одни цели, потом переводили под другие, и появлялись микрорайоны новые. Земля в основном бралась на городских окраинах - она там была ничем не обременена. Переселять жителей не надо, тем более государство помогало с инфраструктурой – сети и дороги, - рассказал градоначальник.В те же годы, по словам Игоря Шутенкова, началось бурное и бесконтрольное малоэтажное строительство.- В результате мы имеем те самые 102 ДНТ и СНТ и 47 тысяч «печных отоплений», которые дают зимний смог, - отметил он. - Город таким образом растянулся. А жители Улан-Удэ получили одновременно экологические, инфраструктурные и транспортные проблемы. Мы с командой начали исправлять ситуацию по мере возможностей.Мэр столицы обозначил новый приоритет городских властей: «вернуть Улан-Удэ обратно в город, как бы это странно ни звучало». То есть сделать столицу более компактной, удобной для жителей. Причем, эта политика уже нашла отражение в мастер-плане развития города, который недавно утвердил президент страны.- В мастер-план мы погрузили зоны комплексного развития территорий. Это расселение деревянной Батарейки и ее современную застройку. Это преображение центра города и набережной Уды. Это расселение деревянного сектора вокруг «Восточных Ворот». Еще есть зона будущей застройки с рабочим названием «Белый Лебедь» - это деревянный сектор под Новым мостом и до Мясокомбината. Расселение деревянных домов на Приречной, где авторынок, тоже в мастер-плане. И многое другое, - пояснил мэр.Идут изменения и на уровне застройщиков. По словам Игоря Шутенкова, они уже поняли, что ставить дома где-то далеко за городом и строить в центре Улан-Удэ на берегу реки, да ещё и при поддержке государства – это две большие разницы с точки зрения будущих продаж квартир.- Сейчас строители, которые годами не хотели идти внутрь города, уже предлагают свои услуги по строительству в обозначенных микрорайонах, - отметил градоначальник. - Мы и далее будем в диалоге с жителями города, строителями, архитекторами, экспертами и не только по территориям мастер-плана. Другие места для застройки внутри Улан-Удэ тоже есть. Вместо того, чтобы тянуть тепло, свет и дороги стоимостью в сотни миллионов рублей на окраину города, нам проще помочь застройщику с переселением жильцов из сносимого деревянного сектора в места привычного проживания улан-удэнцев.Комплексное развитие предполагает не только жилую застройку. В обновлении нуждается и транспортная инфраструктура, о чем также рассказал мэр.- Улан-Удэ разделён двумя железными дорогами и двумя же реками практически на шесть частей, - пояснил он. - Эти шесть уникальных частей Улан-Удэ надо между собой соединять, причём с учётом уже имеющихся объектов. И здесь, к слову, ещё одна особенность Улан-Удэ – все наши пути идут через центр города… И получилось так, что при почти полумиллионом городе у нас, например, под Транссибом всего один проезд – «Элеватор», и он уже свои функции не вытягивает.Чтобы повысить пропускную способность, нужен иной вариант проезда. И, как отметил мэр, третий мост на Кирзавод - Приречная даёт горожанам такую возможность.- Часть автомобилей уже не поедет на Элеватор, чтобы попасть из одной части города в другую. На Стеклозаводе делаем ещё один проезд: часть жителей, кто едет с Левого берега, будет уходить сразу в Железнодорожный район. Делаем всё возможное с учётом исторических и градостроительных обстоятельств, - заявил мэр.Также Игорь Шутенков напомнил и о предстоящих изменениях в области энергетики. В частности, о достройке ТЭЦ-2, которая решит вопрос вероятного дефицита энергии.- В мастер-плане, который мы разрабатываем, подразумевается энергогенерация на ТЭЦ-2. Сейчас она работает в формате большой кочегарки и только зимой, летом вообще простаивает. Сумели убедить федеральный минэнерго в необходимости проекта. Смогли объединиться три субъекта: Бурятия, Иркутск и Чита, и доказать, что у нас по южному району не хватает энергомощностей. Нам нужна энергия, и самый дешевый вариант – достроить нам ТЭЦ-2. Это в СССР и было изначально предусмотрено.Таким образом, мэр Улан-Удэ анонсировал серьезную реформу градостроительной политики столицы и сопутствующие им инфраструктурные изменения.Фото: мэрия Улан-Удэ