Политика и власть 23.05.2023 в 11:59

«Вернуть Улан-Удэ в город»

Мэр столицы обозначил главную цель городских властей
A- A+
Текст: Иван Иванов
«Вернуть Улан-Удэ в город»
Игорь Шутенков рассказал о масштабных изменениях в градостроительной политике Улан-Удэ. По его словам, эпоха разрастания города за счет окраин в прошлом – сегодня власти намерены сосредоточиться на развитии внутри городской черты, в особенности – центра.

Новая политика

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в большом интервью рассказал о грядущих изменениях в градостроительной политике. По его словам, расширение города за счет окраин больше не актуально для столицы Бурятии. Отныне и власти, и застройщики сфокусируются на развитии Улан-Удэ внутри городской черты.

- В нулевые-десятые годы в Улан-Удэ многоэтажные застройщики брали землю под одни цели, потом переводили под другие, и появлялись микрорайоны новые. Земля в основном бралась на городских окраинах - она там была ничем не обременена. Переселять жителей не надо, тем более государство помогало с инфраструктурой – сети и дороги, - рассказал градоначальник.

В те же годы, по словам Игоря Шутенкова, началось бурное и бесконтрольное малоэтажное строительство.

- В результате мы имеем те самые 102 ДНТ и СНТ и 47 тысяч «печных отоплений», которые дают зимний смог, - отметил он. - Город таким образом растянулся. А жители Улан-Удэ получили одновременно экологические, инфраструктурные и транспортные проблемы. Мы с командой начали исправлять ситуацию по мере возможностей.

Мэр столицы обозначил новый приоритет городских властей: «вернуть Улан-Удэ обратно в город, как бы это странно ни звучало». То есть сделать столицу более компактной, удобной для жителей. Причем, эта политика уже нашла отражение в мастер-плане развития города, который недавно утвердил президент страны.

- В мастер-план мы погрузили зоны комплексного развития территорий. Это расселение деревянной Батарейки и ее современную застройку. Это преображение центра города и набережной Уды. Это расселение деревянного сектора вокруг «Восточных Ворот». Еще есть зона будущей застройки с рабочим названием «Белый Лебедь» - это деревянный сектор под Новым мостом и до Мясокомбината. Расселение деревянных домов на Приречной, где авторынок, тоже в мастер-плане. И многое другое, - пояснил мэр.

Идут изменения и на уровне застройщиков. По словам Игоря Шутенкова, они уже поняли, что ставить дома где-то далеко за городом и строить в центре Улан-Удэ на берегу реки, да ещё и при поддержке государства – это две большие разницы с точки зрения будущих продаж квартир.

- Сейчас строители, которые годами не хотели идти внутрь города, уже предлагают свои услуги по строительству в обозначенных микрорайонах, - отметил градоначальник. - Мы и далее будем в диалоге с жителями города, строителями, архитекторами, экспертами и не только по территориям мастер-плана. Другие места для застройки внутри Улан-Удэ тоже есть. Вместо того, чтобы тянуть тепло, свет и дороги стоимостью в сотни миллионов рублей на окраину города, нам проще помочь застройщику с переселением жильцов из сносимого деревянного сектора в места привычного проживания улан-удэнцев.

Инфраструктурная поддержка

Комплексное развитие предполагает не только жилую застройку. В обновлении нуждается и транспортная инфраструктура, о чем также рассказал мэр.

- Улан-Удэ разделён двумя железными дорогами и двумя же реками практически на шесть частей, - пояснил он. - Эти шесть уникальных частей Улан-Удэ надо между собой соединять, причём с учётом уже имеющихся объектов. И здесь, к слову, ещё одна особенность Улан-Удэ – все наши пути идут через центр города… И получилось так, что при почти полумиллионом городе у нас, например, под Транссибом всего один проезд – «Элеватор», и он уже свои функции не вытягивает.

Чтобы повысить пропускную способность, нужен иной вариант проезда. И, как отметил мэр, третий мост на Кирзавод - Приречная даёт горожанам такую возможность.

- Часть автомобилей уже не поедет на Элеватор, чтобы попасть из одной части города в другую. На Стеклозаводе делаем ещё один проезд: часть жителей, кто едет с Левого берега, будет уходить сразу в Железнодорожный район. Делаем всё возможное с учётом исторических и градостроительных обстоятельств, - заявил мэр.

Также Игорь Шутенков напомнил и о предстоящих изменениях в области энергетики. В частности, о достройке ТЭЦ-2, которая решит вопрос вероятного дефицита энергии.

- В мастер-плане, который мы разрабатываем, подразумевается энергогенерация на ТЭЦ-2. Сейчас она работает в формате большой кочегарки и только зимой, летом вообще простаивает. Сумели убедить федеральный минэнерго в необходимости проекта. Смогли объединиться три субъекта: Бурятия, Иркутск и Чита, и доказать, что у нас по южному району не хватает энергомощностей. Нам нужна энергия, и самый дешевый вариант – достроить нам ТЭЦ-2. Это в СССР и было изначально предусмотрено.

Таким образом, мэр Улан-Удэ анонсировал серьезную реформу градостроительной политики столицы и сопутствующие им инфраструктурные изменения.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
шутенков улан-удэ

Все новости

В Бурятии остановили пожар, угрожавший уничтожить село
23.05.2023 в 12:41
В Окинском районе Бурятии появился новый прокурор
23.05.2023 в 12:23
В Монголии ликвидируют последствия снежной бури
23.05.2023 в 12:19
На дальней станции сойду
23.05.2023 в 12:09
«Вернуть Улан-Удэ в город»
23.05.2023 в 11:59
Жительница Бурятии после многодневного «развода» отдала жуликам 3 млн рублей
23.05.2023 в 11:38
Омбудсмен Бурятии пожаловалась в Генпрокуратуру на управление Росимущества
23.05.2023 в 11:25
В Бурятии на пожаре погибла женщина
23.05.2023 в 11:02
В Бурятии военные форсировали Джиду в интересах сельчан
23.05.2023 в 10:20
Житель Бурятии попал под прицеп трактора
23.05.2023 в 10:07
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
В Окинском районе Бурятии появился новый прокурор
Им стал Булат Аригунов из Управления по надзору за исполнением федерального законодательства
23.05.2023 в 12:23
Макрон посетил Улан-Батор с «историческим визитом»
Президент Франции пообещал помочь в развитии энергетики Монголии и в обеспечении её продовольственной безопасности
22.05.2023 в 08:43
В Бурятии подарки депутатам Хурала возьмут под контроль
Власти установят порядок обращения с презентами от благодарных избирателей
21.05.2023 в 14:51
Мобилизованный из Бурятии погиб в Украине 9 мая
С Вячеславом Ивановым простятся 22 мая в Еравнинском районе
20.05.2023 в 15:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru