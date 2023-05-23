Политика и власть 23.05.2023 в 12:23

В Окинском районе Бурятии появился новый прокурор

Им стал Булат Аригунов из Управления по надзору за исполнением федерального законодательства
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Текст: Константин Воронов
В Окинском районе Бурятии появился новый прокурор
Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Окинского района Бурятии назначен Булат Аригунов.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, Булат Аригунов в 2011 году окончил юридический факультет Бурятского госуниверситета. В органах прокуратуры Бурятии проходит службу с сентября 2011 года. Занимал должности помощника прокурора, заместителя прокурора Баунтовского района, прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики, заместителя Северобайкальского межрайонного прокурора.

С ноября 2021 года состоял в должности старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.

Фото: прокуратура Бурятии
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