В Окинском районе Бурятии появился новый прокурор

Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Окинского района Бурятии назначен Булат Аригунов.Как сообщили в республиканской прокуратуре, Булат Аригунов в 2011 году окончил юридический факультет Бурятского госуниверситета. В органах прокуратуры Бурятии проходит службу с сентября 2011 года. Занимал должности помощника прокурора, заместителя прокурора Баунтовского района, прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики, заместителя Северобайкальского межрайонного прокурора.С ноября 2021 года состоял в должности старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.Фото: прокуратура Бурятии