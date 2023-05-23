Политика и власть 23.05.2023 в 13:18

В Бурятии отбирают кандидатов «Единой России» в Народный Хурал

Партия на эти выборы идет под лозунгом «Время Надёжных»
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии отбирают кандидатов «Единой России» в Народный Хурал
«Единая Россия» начала процедуру предварительного отбора кандидатов в Народный Хурал Бурятии. С 22 по 28 мая в республике проходит предварительное электронное голосование, его победители пойдут от партии на выборы в седьмой созыв Народного Хурала РБ, которые состоялся 10 сентября. Партия на эти выборы идет под лозунгом «Время Надёжных».

Предварительное голосование призвано выявить претендентов в Народный Хурал, имеющих наиболее высокую популярность у населения, и тем самым обеспечить «Единой России» самых сильных кандидатов. Участвовать могут как члены «Единой России», так и беспартийные, голосовать имеют право все жители республики.

Глава сельского поселения Гремячинское Оксана Тришкина, тоже выдвинувшая кандидатуру, отмечает, что жители Бурятии уже хорошо знают, что такое предварительное голосование и активнее им интересуется.

«У нас в районе почти 2,5 тысячи зарегистрировано участников предварительного голосования. Люди адекватно реагируют. У них есть возможность выбрать человека, который пойдет кандидатом от партии на выборы. В то же время, и для самих кандидатов это репетиция, возможность оценить свои силы, проверить себя, посмотреть на других кандидатов. Работа продолжается. У нас есть отдаленные села, которые еще не охвачены сотовой связью и интернетом. Но, несмотря на это, многие, кто заинтересован, обращаются, выезжают и регистрируются», - комментирует Оксана Тришкина.

Все понимают, к чему стремиться, к чему нужно идти. Потому что депутаты Народного Хурала от партии «Единая России» уже много лет - лидеры на своих территориях. Считаю, что мы всему миру должны показать, что у нас в стране, несмотря ни на что, есть демократия. Люди должны сделать свое волеизъявление. Нужно сделать свой выбор», - говорит ещё один претендент, депутат Тункинского райсовета Евгений Кучумов.

Проголосовать за претендентов в Народный Хурал РБ можно на сайте https://pg.er.ru/. Там уже зарегистрировались более 65 тысяч избирателей, регистрация продлится до 26 мая. Выдвинулся 361 претендент, к участию было допущено 316 из них – это действующие депутаты и чиновники, инициативные граждане, пенсионеры, ветераны боевых действий. Отметим, свыше 100 претендентов – жители Улан-Удэ.
Теги
единая россия

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