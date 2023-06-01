Политика и власть 01.06.2023 в 11:29

В Бурятии прощаются с мобилизованным, погибшим на СВО

В Кяхтинском районе проходят похороны Алексея Богидаева
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Текст: Алена Завывалова
В Бурятии прощаются с мобилизованным, погибшим на СВО

Сегодня, 1 июня, в селе Малая Кудара Кяхтинского района провожают в последний путь 32-летнего Алексея Сергеевича Богидаева. Об этом рассказали в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Сельчанин родился 2 октября 1990 года в многодетной семье. В 1997 году пошел в первый класс Малокударинской общеобразовательной школы, обучался до 2006 года. 10 ноября 2008 года его призвали в армию, служил в ракетных войсках города Новосибирска до 15 декабря 2009 года. После демобилизации вернулся обратно на Малую родину.

В сентябре 2022 года его мобилизовали для участия в спецоперации, проходящей на территории Украины. Погиб при выполнении боевых задач.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича. Вечная и светлая память нашему земляку», 

- пишут в группе МО «Кяхтинский район».
Прощание проходит в селе Малая Кудара, траурная церемония состоится у здания администрации поселения.



Фото: МО "Кяхтинский район"


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