Владимиру Павлову вручили юбилейную медаль Верховного Хурала Республики Тыва

Председателю Народного Хурала Республики Бурятия Владимиру Павлову вручили памятную медаль Верховного Хурала Республики Тыва «100-летие парламентаризма в Республике Тыва».«За значительный вклад в развитие парламентаризма, укрепление межпарламентского сотрудничества между парламентами Республики Бурятия и Тыва награждаем юбилейной медалью Верховного Хурала в честь 100 летия парламентаризма Тыва. Хочу поздравить вас со 100-летием республики. Бурятия обладает несметными природными богатствами, велик ее экономический потенциал, но главное достояние республики – замечательный, талантливый, гостеприимный, трудолюбивый народ», - отметил Председатель Верховного Хурала Республики Тыва Кан-оол Даваа.Руководитель тувинского парламента также особо подчеркнул об исторически сложившихся дружественных связей между регионами.Со своей стороны Владимир Павлов поблагодарил коллегу и пожелал успехов.Фото: Народный Хурал