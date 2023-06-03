Политика и власть 03.06.2023 в 19:21

Владимиру Павлову вручили юбилейную медаль Верховного Хурала Республики Тыва

Награда посвящена 100-летию тувинского парламентаризма
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Текст: Станислав Сергеев
Владимиру Павлову вручили юбилейную медаль Верховного Хурала Республики Тыва
Председателю Народного Хурала Республики Бурятия Владимиру Павлову вручили памятную медаль Верховного Хурала Республики Тыва «100-летие парламентаризма в Республике Тыва».

 «За значительный вклад в развитие парламентаризма, укрепление межпарламентского сотрудничества между парламентами Республики Бурятия и Тыва награждаем юбилейной медалью Верховного Хурала в честь 100 летия парламентаризма Тыва. Хочу поздравить вас со 100-летием республики. Бурятия обладает несметными природными богатствами, велик ее экономический потенциал, но главное достояние республики – замечательный, талантливый, гостеприимный, трудолюбивый народ», - отметил Председатель Верховного Хурала Республики Тыва Кан-оол Даваа.

Руководитель тувинского парламента также особо подчеркнул об исторически сложившихся дружественных связей между регионами.

Со своей стороны Владимир Павлов поблагодарил коллегу и пожелал успехов.

Фото: Народный Хурал
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