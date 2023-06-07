В Бурятии простятся с погибшим командиром танка

Погиб выходец Кяхтинского района Дмитрий Иванович Бобыкин.

Мужчина родился 8 января 1985 года в многодетной семье, проживающей в селе Шарагол. Там он окончил школу, а затем прошел срочную службу в армии с 2005 по 2007 год. После демобилизации работал в Улан-Удэ.

В 2010 году женился, а в 2016 переехал в Кяхту. В 2020 году Дмитрий заключил контракт на прохождение военной службы в 37-й отельной гвардейской мотострелковой бригаде. Сначала был сержантом гвардии, а затем в январе 2023 года прошел переобучение и стал командиром танка. Принимал участие в СВО. Его наградили медалью «За Отвагу». Погиб при выполнении военных задач. Посмертно награжден Орденом Мужества.

«У Дмитрия Ивановича осталась любящая семья, родители, супруга, сын, брат, сестры»,

- сообщают в группе «Кяхта-инфо 24/7».



Прощание состоится 8 июня в селе Шарагол, вынос из дома в 12.00 по адресу: ул. Молодежная, 5 -1.





Фото: Кяхта-инфо.24/7