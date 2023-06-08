Политика и власть 08.06.2023 в 13:46

Бурятия готовится к выборам депутатов VII созыва Народного Хурала

Народные избранники назначили дату голосования
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Текст: Петр Санжиев
Бурятия готовится к выборам депутатов VII созыва Народного Хурала
В Улан-Удэ прошла внеочередная сессия Народного Хурала. В повестке заседания был один вопрос – о назначении даты очередных выборов. Согласно Конституции республики, это является полномочием регионального парламента.

«Народный Хурал VI созыва избран 9 сентября 2018 г. Срок полномочий – пять лет. Днем голосования на выборах в органы государственной власти субъекта Федерации является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов, депутатов. Соответственно, выборы депутатов Народного Хурала VII созыва должны быть назначены на 10 сентября 2023 г.», - доложил коллегам депутат Виктор Малышенко, председатель комитета Хурала по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы.

По итогам голосования депутаты одобрили соответствующее постановление. Теперь решение подлежит официальному опубликованию.

Сколько дней продлится голосование – один или больше? Этот актуальный вопрос поднял в ходе «часа заявлений», который предшествовал рассмотрению вопроса, депутат Сергей Дорош. Лично он ратовал за однодневное голосование.

«Решение о длительности голосования примет избирательная комиссия Республики Бурятия», - пояснил Владимир Павлов, председатель бурятского парламента.

33 депутата будут избраны по одномандатным спискам и еще 33 – по партспискам.

Региональные отделения различных партий активно готовятся к началу «битвы за мандаты». В том числе, партий, которые нынче представлены в Хурале.

Владимир Павлов, будучи «единоросом», отметил, что партия недавно провела предварительное голосование, которое было призвано определить, кто из партийцев пользуется наибольшей поддержкой среди избирателей. По традиции, из них и формируются списки кандидатов, которым предстоит бороться за мандаты депутатов.

Депутат Хурала Сергей Пашинский, представитель «справедливоросов», говоря о предстоящих выборах, выразил мнение, что «справедливоросы» займут достойное место в будущем созыве. «Ближе к концу месяца будет проводиться вторая часть конференции (для формирования списка кандидатов – прим.). Имена кандидатов скоро все увидят. Будем работать с народом», - сказал он.

Депутат Виктор Малышенко от лица фракции КПРФ выразил надежду, что «по итогам предстоящих выборов Народный Хурал будет по-настоящему народным».

А депутат-ЛДПРовец Сергей Дорош сказал: «ЛДПР подходит к выборам во всеоружии. Все списки готовы, я только что вернулся из Москвы, где все согласовал. Наша программа тоже готова. В конце месяца пройдет конференция БРО ЛДПР».

Фото: «Номер один»
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