Политика и власть 10.06.2023 в 12:13

В Бурятии проходит форум «Время надежных»

Секретарь отделения Единой России Алексей Цыденов рассказал об итогах работы партии

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Текст: "Номер один"
В Бурятии проходит форум «Время надежных»

Уже через несколько месяцев жители Бурятии будут выбирать новый созыв Народного Хурала. За мандаты будут бороться несколько партий, прежде всего те, что сегодня имеют фракции в республиканском парламенте. Это “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР, “Справедливая Россия - За Правду”.

Самая многочисленная фракция в Хурале на данный момент - у "Единой России". Сегодня в республике проходит партийный форум "Время надежных", на котором собрались как действующие депутаты Народного Хурала, так и потенциальные - в том числе победители прошедшего недавно предварительного голосования.

Первая часть форума "Время надежных" была посвящена обсуждению итогов работы за прошлый год, о которых рассказал Алексей Цыденов. В том числе секретарь бурятского отделения "Единой России" пояснил исполнение наказов жителей республики в рамках партийного проекта "Народная программа".

- Больше всего инициатив наших жителей было связано со здравоохранением, образованием, экономикой, культурой, экологией и городской средой, а также развитием села, - рассказал Алексей Цыденов. - По итогам 2022 года выполнено около 400 наказов, в том числе в рамках освоения субсидии на развитие общественной инфраструктуры 53 мероприятия.

"Единая Россия", которая представляет большинство в Народном Хурале, наряду с иными политическими партиями, судя по докладу Алексея Цыденова, за год сделала для Бурятии немало. Впрочем, как отметил секретарь отделения партии, предстоит ещё немало работы.

Именно в этом и состоит основная цель форума - выработать стратегию и механизмы работы на ближайшие годы. Для этого работа продолжится на шести тематических площадках: «Точки роста на селе. Сельское хозяйство и туризм в Бурятии», «Проблемы медицины и пути их решения», «Как и чем помочь Защитникам Отечества и их семьям?», «Как помочь молодежи реализовать себя?», «Как будут дальше развиваться города Бурятии? Что такое Мастер-план?», «Что необходимо улучшить в господдержке малого и среднего бизнеса?».

Напомним, что восьмого июня Народный Хурал официально объявил дату выборов. Они пройдут 10 сентября 2023 года. “Единая Россия” будет конкурировать с другими политическими партиями республики: КПРФ, ЛДПР, “Справедливая Россия”, “Новые Люди”.

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с 7 по 13 июня

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