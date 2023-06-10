В Бурятии проходит форум «Время надежных»
Секретарь отделения Единой России Алексей Цыденов рассказал об итогах работы партии
Уже через несколько месяцев жители Бурятии будут выбирать новый созыв Народного Хурала. За мандаты будут бороться несколько партий, прежде всего те, что сегодня имеют фракции в республиканском парламенте. Это “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР, “Справедливая Россия - За Правду”.
Самая многочисленная фракция в Хурале на данный момент - у "Единой России". Сегодня в республике проходит партийный форум "Время надежных", на котором собрались как действующие депутаты Народного Хурала, так и потенциальные - в том числе победители прошедшего недавно предварительного голосования.
Первая часть форума "Время надежных" была посвящена обсуждению итогов работы за прошлый год, о которых рассказал Алексей Цыденов. В том числе секретарь бурятского отделения "Единой России" пояснил исполнение наказов жителей республики в рамках партийного проекта "Народная программа".
- Больше всего инициатив наших жителей было связано со здравоохранением, образованием, экономикой, культурой, экологией и городской средой, а также развитием села, - рассказал Алексей Цыденов. - По итогам 2022 года выполнено около 400 наказов, в том числе в рамках освоения субсидии на развитие общественной инфраструктуры 53 мероприятия.
"Единая Россия", которая представляет большинство в Народном Хурале, наряду с иными политическими партиями, судя по докладу Алексея Цыденова, за год сделала для Бурятии немало. Впрочем, как отметил секретарь отделения партии, предстоит ещё немало работы.
Именно в этом и состоит основная цель форума - выработать стратегию и механизмы работы на ближайшие годы. Для этого работа продолжится на шести тематических площадках: «Точки роста на селе. Сельское хозяйство и туризм в Бурятии», «Проблемы медицины и пути их решения», «Как и чем помочь Защитникам Отечества и их семьям?», «Как помочь молодежи реализовать себя?», «Как будут дальше развиваться города Бурятии? Что такое Мастер-план?», «Что необходимо улучшить в господдержке малого и среднего бизнеса?».
Напомним, что восьмого июня Народный Хурал официально объявил дату выборов. Они пройдут 10 сентября 2023 года. “Единая Россия” будет конкурировать с другими политическими партиями республики: КПРФ, ЛДПР, “Справедливая Россия”, “Новые Люди”.