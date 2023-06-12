Двух военных из Бурятии вернули из плена

Уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова в своих социальных сетях рассказала, что двух военных из Бурятии удалось вернуть из украинского плена. Сообщение об этом ей поступило ночью от Федерального уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

«Наши двое земляков - военнослужащие были обменены в ходе вчерашнего обмена. Сейчас ребятам предстоит процесс реабилитации и восстановления, но главное они дома - в России! Мы ждем и остальных ребят домой!»

- пишет Юлия Жамбалова.



Отметим, как сообщает Минобороны РФ в своих социальных сетях, накануне в ходе переговоров из украинского плена освободили 94 военнослужащих. Как отмечают в министерстве, им грозила смертельная опасность.

«Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь»,

- добавили в сообщении тг-канала.



Как сообщал "Номер один", ранее пленных бурятских бойцов удалось вернуть в апреле. За содействие в обмене глава республики поблагодарил депутата Госдумы