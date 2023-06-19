Политика и власть 19.06.2023 в 17:12

В Бурятии память участника спецоперации увековечили в улусе Шибертуй

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В Бурятии память участника спецоперации увековечили в улусе Шибертуй
В улусе Шибертуй Бичурского района открыли мемориальную доску, память о погибшем в СВО Тимуру Балдановичу Очирову. В мероприятии принял участие Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов.

«Сегодня в Шибертуе важное событие. Мы открываем мемориальную доску нашему земляку Тимуру Очирову. Он героически погиб в ходе специальной военной операции. Выражаю слова благодарности родителям за воспитание сына-Героя. Тимур был очень смелым бойцом. Был командиром боевой машины. Мемориальная доска будет напоминать каждому, что здесь учился и жил Герой. Мы будем гордиться и помнить»,

 - сказал Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов. 

Отдать дань памяти и уважения подвигу военнослужащего собрались родители героя и его близкие, друзья, земляки и педагоги.
О том, как важно защищать родную землю, быть настоящим патриотом страны, помнить о героях-земляках, говорил на торжественном митинге глава поселения «Шибертуйское» Цырен-Дондок Шоймполов.

Тимур был единственным сыном в семье Балдана Борисовича и Нимасу Цыденжаповны Очировых. После окончания школы поступил в Бурятский республиканский агротехнический техникум, получил специальность тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Отслужил в армии, вернувшись домой, занялся фермерским хозяйством. Тимур Очиров погиб 12 февраля 2023 года. Награжден посмертно Орденом Мужества.

В этот же день прошел региональный турнир по боксу среди школьников, посвященный памяти Тимура Очирова. В мероприятии приняли участие более 60 юных боксеров из Улан-Удэ и районов республики, а также спортсмены из Забайкальского края.


Фото: Народный Хурал Республики Бурятия
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