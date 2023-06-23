В районе Бурятии простятся с погибшим сержантом гвардии

На спецоперации погиб выходец из Джидинского района Радик Рафикович Зиннатов. Об этом сообщают в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Он родился 25 декабря 1978 года в селе Дырестуй. В 1995 году окончил 11 классов Дырестуйской школы. После окончания школы поступил в Кяхтинское медицинское училище по специальности «Лечебное дело». В 1998 году Радик Зиннатов ушел в армию. В период с октября 1999 года по апрель 2000 года проходил военную службу в составе объединённой группировки войск на Северном Кавказе. Ветеран боевых действий, награждён нагрудным знаком «Гвардия».



Участник военных сборов 2007 и 2008 годов. Работал в воинской части села Джида, в администрации СП «Дырестуйское». Сержанта гвардии Зиннатова Радика мобилизовали 22 марта 2023 года. Погиб на спецоперации.



У Радика Рафиковича остались мама, брат и сёстры. Похороны и гражданская панихида пройдут 24 июня в улусе Дырестуй.







Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"