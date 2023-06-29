Политика и власть 29.06.2023 в 10:17
Депутат Хурала Бурятии предложил бороться с «финансовой империей»
По словам Леонтия Красовского, некие «паразиты» наживаются на местном бизнесе
Текст: Станислав Сергеев
На сегодняшней сессии Хурала депутат Леонтий Красовский рассказал об иногородних компаниях, которые регулярно подают в суд на бизнесменов Бурятии за нарушение авторских прав. Судя по всему, речь идет о тех, кто ходит по небольшим магазинчикам, проводит контрольные закупки игрушек и других товаров, которые содержат изображения из мультиков, фильмов и так далее. После чего подают в суд и, как правило, выигрывают.
- Нам кажется, что в нашем регионе кто-то борется за права иностранных брендов недружественных стран, - пояснял Леонтий Красовский. - Кто эти паразиты – непонятно. Какой-то Вася Пупкин, который купил авторские права и сидит, стрижет деньги с малого бизнеса.
Депутат рассказал, что наши предприниматели покупают товары у оптовиков, имеют все сертификаты и так далее. Однако это не спасает их от компенсаций, которые они потом вынуждены платить.
Чтобы изменить ситуацию, Леонтий Красовский предложил выступить с федеральной инициативой, направленной на защиту наших предпринимателей от такого давления. Впрочем, каким образом будет происходить эта защита, депутат не уточнил.
Фото: «Номер один»
- Нам кажется, что в нашем регионе кто-то борется за права иностранных брендов недружественных стран, - пояснял Леонтий Красовский. - Кто эти паразиты – непонятно. Какой-то Вася Пупкин, который купил авторские права и сидит, стрижет деньги с малого бизнеса.
Депутат рассказал, что наши предприниматели покупают товары у оптовиков, имеют все сертификаты и так далее. Однако это не спасает их от компенсаций, которые они потом вынуждены платить.
Чтобы изменить ситуацию, Леонтий Красовский предложил выступить с федеральной инициативой, направленной на защиту наших предпринимателей от такого давления. Впрочем, каким образом будет происходить эта защита, депутат не уточнил.
Фото: «Номер один»
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