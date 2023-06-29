Алексей Цыденов выступил перед Хуралом с отчетом о работе правительства Бурятии

Цифры, которые приводил Алексей Цыденов, выступая перед Народным Хуралом, касались периода с 2018 года, когда нынешний созыв депутатов начал свою работу. Период оказался непростым с учетом сначала пандемии, позже – западных санкций. Впрочем, даже в этих условиях республике, в том числе при поддержке федеральной власти, удалось увеличить поддержку населения Бурятии.- В этом созыве мы совместно приняли меры по поддержке семей с детьми: увеличили существующие пособия, ввели новые, также расширили категории получателей пособия, были разработаны дополнительные меры социальной поддержки для военнослужащих – участников СВО и членов их семей, - рассказал Алексей Цыденов. - Благодаря нашей совместной работе в апреле 2021 года был оперативно разработан и принят закон, который помог закупить дорогостоящий препарат для Адисы Гармаевой. Маленькое чудо стало возможным благодаря неравнодушию наших земляков, объявивших народный сбор, отзывчивости инвесторов и наших с вами согласованных действий.Что касается бюджета Бурятии, который определяет развитие региона, то здесь произошел довольно серьезный скачок.- По итогам 2022 года консолидированный бюджет по доходам составил почти 126 млрд рублей и за 5 лет вырос в 2,2 раза. В 2017 году он был 56,6 млрд рублей. По расходам – 130,7 млрд рублей, рост также в 2,2 раза. У нас несколько вырос дефицит бюджета в силу известных событий, но эта ситуация полностью контролируемая, - докладывал глава республики.Неплохими темпами растут валовый региональный продукт, инвестиции в основной капитал. Большая работа идет по поддержке промышленности. На это с 2018 по 2022 годы из бюджета было направлено 689 млн рублей.- Наша работа по поддержке промышленности республики дает свои результаты. Индекс промышленного производства за 5 лет составил 145,5%. А по итогам 2022 года промышленное производство выросло на 10,5% к аналогичному периоду прошлого года. Это значительно выше, чем в среднем по стране. Так, по темпам роста промышленности Бурятия на 1 месте в ДФО и на 7 месте в России, - говорил Алексей Цыденов.Что касается здравоохранения, то главным результатом работы стало снижение показателей смертности населения. Достичь этого помогло в том числе развитие медицинской инфраструктуры.- В прошлом году в республике начали работу ряд крупных объектов здравоохранения. Так, открытие хирургического корпуса онкологического диспансера и Центра ядерной медицины позволило создать полный цикл оказания помощи онкобольным. Работа нового хирургического корпуса позволила увеличить мощности с 2,5 тысяч до 4,5 тысяч онкоопераций в год, - пояснил глава республики.Всего за 2018-2022 годы построено 86 объектов здравоохранения, в том числе 65 ФАПов, 15 врачебных амбулаторий, 6 поликлиник и стационаров.В сфере образования также есть серьезные достижения. Например, с 2018 года в Бурятии построено 27 новых детских садов, а также 27 новых школ.Впрочем, развитие идет не только в части социальной, но и транспортной инфраструктуры.- В 2022 году на ее развитие направлено 12 млрд рублей, что практически аналогично объему финансирования 2021 года. Благодаря этому в нормативное состояние приведено 180 км автомобильных дорог и 9 мостов, - сказал Алексей Цыденов. - С 2018 года в развитие транспортной инфраструктуры и реализацию дорожных проектов вложено 54,5 млрд рублей, что позволило привести в порядок 1397 километров дорог и 68 мостов.Напомнил глава республики и о строительстве моста через реку Уда, начатом в 2020 году по поручению президента. Сейчас мост построен, в створе улиц Трубачеева и Сахьяновой продолжается переустройство инженерных коммуникаций.Отдельный блок в отчете главы был посвящен специальной военной операции, поддержку которой Алексей Цыденов назвал «самой важной и ответственной задачей для всех ветвей власти республики».- Сегодня на различные мероприятия, связанные с поддержкой специальной военной операции, из республиканского бюджета выделено 2 млрд 655 млн рублей, - рассказал глава Бурятии. - Активную помощь военнослужащим оказывают волонтеры и простые жители республики. В 2022 году добровольцами, жителями республики, общественными организациями, представителями бизнес-сообщества собрано и отправлено в зону СВО более 208 тонн гуманитарной помощи. Сельхозтоваропроизводителями республики сдано на переработку 15 тонн мяса, из которого произведено 20,7 тысяч банок мясных консервов.Также Алексей Цыденов отметил, что «Бурятия задает тон всей стране по поддержке военнослужащих в зоне СВО».Во время обсуждения отчета депутаты Хурала поднимали темы развития северных районов, реализации мастер-плана развития Улан-Удэ, обсуждали экологические и другие вопросы.Фото: «Номер один»