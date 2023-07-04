Всю Бурятию планируют охватить газом

3 июля в Правительстве Бурятии предварительно согласовали схему охвата газификацией республики в рамках строительства газопровода «Сила-Сибири 2».

Минтранс сообщает, что на совещании под председательством Евгения Луковникова, зампреда Правительства Бурятии, АО «Газпром промгаз» представил схему охвата газификацией. Главы 21-го муниципального образования республики предварительно согласовали ее. В настоящее время Газпром продолжает сбор исходных данных, на основании которых будет дана оценка перспективного газопотребления и можно будет перейти к следующему этапу – разработке вариантов газоснабжения.

Работа над формированием генеральной схемы газификации Бурятии продолжается. С начала года структурные подразделения вели работу по сбору информации: по количеству населения, объемам потребления угля и дров, мощности котельных, ТЭЦ и необходимости газификации. На основании этих данных, Газпром провел расчеты по перспективной потребности в природном газе каждого населенного пункта. Предварительно в перечень вошло 572 населенных пункта.

«Вопрос для нас не новый. Мы сегодня достаточно активно ведем работу, много социальных объектов, школ и детских садов, порядка 30, уже работают на модульных газовых котельных. Однако сегодня перед нами стоит задача газифицировать и население республики. Так как по оценкам специалистов, природный газ по стоимости в перспективе способен конкурировать с электроэнергией. Желание газифицировать все села есть во всех администрациях муниципальных образований, однако мы должны понимать, что нужно учитывать расстояние между населенными пунктами, плотность населения и другие критерии»,

- отметил Евгений Луковников, зампред Правительства Бурятии.



В Газпроме отметили плодотворное сотрудничество как с Правительством Бурятии, так и с муниципальными образованиями.



«В соответствии с данными муниципальных образований сформировали предварительную схему охвата газификацией 21 одного района и 2-х городских округов. В настоящее время продолжается сбор исходных данных по итогу получения запрошенной информации в полном объеме будет оценка перспективного газопотребления и можно будет перейти к следующему этапу – разработке вариантов газоснабжения»,

- рассказал Александр Кирсанов, заведующий отделом НТЦ Региональные системы газоснабжения АО «Газпром промгаз».



В ближайшее время в Правительстве Бурятии будет проведена встреча представителей АО «Газпром промгаз» с субъектами энергетики региона, где будут обсуждаться возможности перевода теплоэлектростанций на газ.

Предварительно рассматривается два варианта газоснабжения районов – автономная и от газопровода «Сила-Сибири 2».

Напомним, в настоящее время ведется работа ООО «Газпром Проектирование» по выполнению инженерных изысканий для строительства газопровода по маршруту «Сила-Сибири 2» через Иркутскую область и Тункинский район Республики Бурятия до Монголии.



Фото: Минтранс Бурятии