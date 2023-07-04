Политика и власть 04.07.2023 в 17:47

Всю Бурятию планируют охватить газом

Предварительно в перечень вошло 572 населенных пункта
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Всю Бурятию планируют охватить газом

3 июля в Правительстве Бурятии предварительно согласовали схему охвата газификацией республики в рамках строительства газопровода «Сила-Сибири 2».

 Минтранс сообщает, что на совещании под председательством Евгения Луковникова, зампреда Правительства Бурятии, АО «Газпром промгаз» представил схему охвата газификацией. Главы 21-го муниципального образования республики предварительно согласовали ее. В настоящее время Газпром продолжает сбор исходных данных, на основании которых будет дана оценка перспективного газопотребления и можно будет перейти к следующему этапу – разработке вариантов газоснабжения.

 Работа над формированием генеральной схемы газификации Бурятии продолжается. С начала года структурные подразделения вели работу по сбору информации: по количеству населения, объемам потребления угля и дров, мощности котельных, ТЭЦ и необходимости газификации. На основании этих данных, Газпром провел расчеты по перспективной потребности в природном газе каждого населенного пункта. Предварительно в перечень вошло 572 населенных пункта.

«Вопрос для нас не новый. Мы сегодня достаточно активно ведем работу, много социальных объектов, школ и детских садов, порядка 30, уже работают на модульных газовых котельных. Однако сегодня перед нами стоит задача газифицировать и население республики. Так как по оценкам специалистов, природный газ по стоимости в перспективе способен конкурировать с электроэнергией. Желание газифицировать все села есть во всех администрациях муниципальных образований, однако мы должны понимать, что нужно учитывать расстояние между населенными пунктами, плотность населения и другие критерии»,

 - отметил Евгений Луковников, зампред Правительства Бурятии.
В Газпроме отметили плодотворное сотрудничество как с Правительством Бурятии, так и с муниципальными образованиями.

«В соответствии с данными муниципальных образований сформировали предварительную схему охвата газификацией 21 одного района и 2-х городских округов. В настоящее время продолжается сбор исходных данных по итогу получения запрошенной информации в полном объеме будет оценка перспективного газопотребления и можно будет перейти к следующему этапу – разработке вариантов газоснабжения»,

- рассказал Александр Кирсанов, заведующий отделом НТЦ Региональные системы газоснабжения АО «Газпром промгаз».
Предварительно рассматривается два варианта газоснабжения районов – автономная и от газопровода «Сила-Сибири 2». В ближайшее время в Правительстве Бурятии будет проведена встреча представителей АО «Газпром промгаз» с субъектами энергетики региона, где будут обсуждаться возможности перевода теплоэлектростанций на газ.

Напомним, в настоящее время ведется работа ООО «Газпром Проектирование» по выполнению инженерных изысканий для строительства газопровода по маршруту «Сила-Сибири 2» через Иркутскую область и Тункинский район Республики Бурятия до Монголии.

Фото: Минтранс Бурятии

 

Теги
газификация газопровод

Все новости

В Улан-Удэ обнаружили нелегальную автомойку
04.07.2023 в 18:02
Всю Бурятию планируют охватить газом
04.07.2023 в 17:47
«Ростелеком» наградил ИТ-журналистов Бурятии и Забайкальского края
04.07.2023 в 17:30
В Улан-Удэ у горе-матери забрали уже третьего ребенка
04.07.2023 в 17:27
«Папочка, умоляю, не надо!»
04.07.2023 в 17:06
Жители Бурятии пробегут марафон «Чистый Байкал»
04.07.2023 в 16:55
«Присоединяйся к своим!»
04.07.2023 в 16:06
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Robinson R-44
04.07.2023 в 15:51
Пара полицейских из Бурятии поделилась секретами семейного счастья
04.07.2023 в 15:40
В Северобайкальске на пожаре погиб мужчина
04.07.2023 в 15:36
ЗУРХАЙ
с 28 июня по 4 июля

Читайте также
Депутат Народного Хурала Бурятии получил ранение на СВО
Намсарай Намсараев: «Передо мной мина взорвалась»
04.07.2023 в 14:59
Мобилизованный стрелок из Бурятии погиб на СВО
С Баиром Зугдыровым простятся в двух селах
04.07.2023 в 13:10
«Единая Россия» определилась с кандидатами на выборы в Хурал Бурятии
На партийной конференции утвердили первую пятерку республиканского списка
03.07.2023 в 20:38
В районе Бурятии простятся с погибшим на СВО добровольцем
Евгений Якимов отправился на спецоперацию только в марте
03.07.2023 в 16:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru