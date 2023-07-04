В Бурятии в Иволгинском районе простились с погибшим бойцом

Сегодня, 4 июля, в Иволгинском районе в селе Ганзурино прошли похороны военнослужащего Спирина Сергея Евгеньевича. Жителю было всего 26 лет.

Сергей родился 4 октября 1996 года в селе Ганзурино Иволгинского района. Был старшим ребёнком в многодетной семье. В 2002 году пошёл в 1 класс Ганзуринской средней школы. За активное участие в школьных и районных мероприятиях Сергей награжден дипломами и грамотами.

После окончания школы в 2013 году поступил в Бурятский республиканский педагогический колледж. Работал учителем физической культуры в родной Ганзуринской средней школе. В последнее время работал на вахте в строительной организации. Сергей Спирин отправился добровольцем в зону проведения СВО в октябре 2022 года.

«У Сергея остались любящие родители, два брата и сестра. В сердцах близких Сергей Евгеньевич навсегда останется добрым, честным, достойным сыном, верным товарищем и другом»,

- рассказали о погибшем в группе Иволгинского района.



Награжден орденом Мужества посмертно.