В Улан-Удэ семьям погибших на СВО бойцов вручили ордена Мужества

Семьям погибших участников специальной военной операции вручили ордена Мужества. Об этом сообщают в администрации города.

Орденами Мужества посмертно наградили Григория Васильева, Владимира Хабусова, Артема Чаюка, Булата Чимитова. Государственные награды вручили родителям, женам и близким погибших участников специальной военной операции в Украине. Награждение прошло в администрации Советского района.







Васильев Григорий Викторович родился в Улан-Удэ. Окончил школу №42, Профессиональный лицей. После армии работал на ЛВРЗ слесарем по ремонту подвижного состава. С 25 сентября 2022 года находился на территории проведения СВО. 7 февраля погиб при исполнении воинского долга.

Хабусов Владимир Николаевич родился в селе Корсаково Кабанского района, с отличием и золотой медалью окончил школу. После окончания Дальневосточного Высшего Общевойскового Командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского по распределению был направлен на службу в Уссурийск в 114 мотострелковый полк, где был назначен командиром взвода мобилизованных. Погиб 25 февраля 2023 года в зоне боевых действий.

Чаюк Артем Сергеевич родился в Улан-Удэ. Служил в улан-удэнской войсковой части в должности старшего механика роты связи «радио и спутниковой» 1 батальона связи пункта управления. До последней секунды он оставался верен воинской присяге, мужественно и героически проявив себя при защите интересов Российской Федерации и мирного населения. Погиб на спецоперации 6 февраля 2023 года.

Чимитов Булат Базар-Хандаевич родился в селе Туран Тункинского района. Ветеран второй Чеченской кампании. После службы в армии работал в УФСИН России по Республике Бурятия. С 2015 работал по контракту в войсковой части 46108 на должности старшего разведчика разведывательного взвода мотострелкового ботальона. Награжден медалью Министерства обороны РФ «Участник маневров войск (сил) «Восток – 2018», «100 лет военной разведки ВС России». Ушел из жизни в зоне СВО.







Фото: администрация Улан-Удэ