29-летний мобилизованный из Бурятии погиб на СВО

Погиб уроженец села Баргузин Коневин Максим Сергеевич. Об этом сообщают в районной группе «Баргузин-инфо 24/7».

Максим родился 9 октября 1993 года. С 2000 по 2011 годы обучался в Баргузинской средней школе. После выпуска в 2011 году его призвали на срочную военную службу, которую он проходил в Кяхте в должности радиста. В 2012 году после демобилизации работал в Баргузинском филиале ГБУ РБ «Авиационная и наземная охрана лесов» лесником и принимал активное участие в тушении лесных пожаров.

В 2016 году Максим перешел работать в МРСК Сибири Баргузинского РЭС на должность охранника. С 2017 года стал машинистом газотурбинной установки в участок эксплуатации ДЭС.

«22 сентября 2022 года был призван в ряды Вооруженных сил России по частичной мобилизации. Служил в войсковой части наводчиком мотострелкового батальона»,

– пишут в «Баргузин-инфо 24/7».



Гвардии рядовой Максим Коневин получил ранение во время выполнения боевых задач. К сожалению, его не стало 18 июля 2023 года на территории ДНР. У Максима остались мать, отец и сестра.

Прощание с Максимом и траурный митинг в память о нем пройдут 1 августа в селе Баргузин.







Фото: "Баргузин-инфо 24/7"