Избирком Бурятии официально исключил кандидата из первой пятерки КПРФ

Избирком Бурятии выпустил официальное постановление, которым исключил из предвыборного списка кандидата первой пятерки бурятского отделения КПРФ Татьяну Баслову. В том же постановлении говорится об исключении некого Николая Матвеева, которого партия планировала выдвинуть на одном из округов.Таким образом, партия лишилась сразу двух кандидатов. Впрочем, болезненнее всего для КПРФ, конечно, потеря Татьяны Басловой.Напомним, как уже сообщал «Номер один», к Татьяне Басловой, являющейся предпринимателем, могли возникнуть вопросы у правоохранительных органов. Не желая скандалов, предвыборный штаб КПРФ просто не донес полный комплект документов соратницы в избирком.Из сети можно узнать только, что она из Селегинского района, руководит ООО «Кормимир», которое зарегистрировано в Улан-Удэ. Профильные виды деятельности: переработка и консервирование мяса; разведение сельскохозяйственной птицы; деятельность инкубаторов для птицеводства и другие аграрные направления. Правда, предприятие сдает «нулевую» отчетность, а трудится в нем один человек – сама владелица и директор.Фото: «Номер один».