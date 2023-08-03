Политика и власть 03.08.2023 в 15:43

Глава Бурятии прокомментировал ситуацию с потопами в Улан-Удэ

Для откачки дождевой воды привлекли дополнительную технику
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Текст: Евгения Гармаева
Глава Бурятии прокомментировал ситуацию с потопами в Улан-Удэ

Глава региона Алексей Цыденов в своих соцсетях сообщил, что держит на контроле ситуацию с потопами в Улан-Удэ.

«Со стороны правительства оказывается необходимая помощь. Республиканское агентство ГО и ЧС предоставило помпы, машины, которые используются при лесопожарной защите, для откачки подтопленных участков. Также начали привлекать технику подрядных организаций, работающих на региональных дорогах. Они помогают с устранением последствий дождя: отсыпке и восстановлению поврежденных дорог. Будем оказывать помощь городу с устранением последствий проливных дождей»,

 - сказал он.
Сегодня Глава Бурятии вылетел в Северобайкальск. Как он сообщил, на повестке - подготовка северных районов к осенне-зимнему отопительному сезону.




Фото: КГХ Улан-Удэ

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