Политика и власть 03.08.2023 в 15:43
Глава Бурятии прокомментировал ситуацию с потопами в Улан-Удэ
Для откачки дождевой воды привлекли дополнительную технику
Текст: Евгения Гармаева
Глава региона Алексей Цыденов в своих соцсетях сообщил, что держит на контроле ситуацию с потопами в Улан-Удэ.
Сегодня Глава Бурятии вылетел в Северобайкальск. Как он сообщил, на повестке - подготовка северных районов к осенне-зимнему отопительному сезону.
«Со стороны правительства оказывается необходимая помощь. Республиканское агентство ГО и ЧС предоставило помпы, машины, которые используются при лесопожарной защите, для откачки подтопленных участков. Также начали привлекать технику подрядных организаций, работающих на региональных дорогах. Они помогают с устранением последствий дождя: отсыпке и восстановлению поврежденных дорог. Будем оказывать помощь городу с устранением последствий проливных дождей»,
- сказал он.
Фото: КГХ Улан-Удэ