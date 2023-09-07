Депутат ЛДПР Народного Хурала Республики Бурятия Сергей Дорош рассказал о планах партии на ближайшую перспективу. Региональное отделение продолжит работу с крупными партийными проектами, направленными на решение важных для людей проблем. Главной остается цель, поставленная Председателем ЛДПР: дойти до каждого, кому нужна помощь.

«В нашем регионе существует множество срочных проблем, которые требуют немедленного решения. Главным богатством республики являются наши жители. Поэтому при принятии решений в Народном Хурале необходимо ориентироваться на их комфорт и создавать благоприятные условия для их жизни и развития. Только мы можем создать такие условия, при которых люди останутся на своей родине не потому, что у них нет возможности и ресурсов уехать, а из-за комфорта и перспектив, которые они видят здесь. Стоит отметить, что уровень нашего образования позволяет выпускать очень конкурентоспособных абитуриентов, которые поступают в ведущие ВУЗы столицы на бюджетные места. Однако, было бы лучше сохранить такие ценные кадры здесь, в Бурятии. Мы должны создать такие условия, чтобы люди хотели остаться, вносить свой вклад и развивать родную землю. В отличие от представителей других партий, которые предпочитают работать лишь в кабинетах и не знают реального положения дел в республике. Мы ездим ко всем, мы слышим каждого. Региональное отделение ЛДПР Республики Бурятия не живет от выборов до выборов», — заявил руководитель фракции ЛДПР в Народном Хурале Сергей Дорош.

Как пишет в своей статье в «Российской газете» о поездке по стране Леонид Слуцкий:

«Мы не живем от кампании до кампании. Именно поэтому за почти 35 лет существования партии люди знают: ЛДПР сделает всё, чтобы добиться результата и справедливого решения от любого чиновника.

Команда ЛДПР побывала во всех федеральных округах. Видели, как в Красноярске хотят снести завод, производящий продукцию для СВО, чтобы застроить очередной квартал безликими «человейниками». Видимо, обеднел какой-то местный застройщик и ему нет дела до людей, которые там работают.

В Абакане вал обращений по экологии, качеству воздуха, вывозу мусора, работе местных перевозчиков. Люди в Чите жалуются на то, что город и регион словно замерли в своём развитии. В Иркутске большая проблема со стоимостью топлива. В Екатеринбурге нехватка тысяч (!) сотрудников для предприятий оборонки. Износ сетей ЖКХ в Волгограде, Улан-Удэ и других городах требует большей федеральной помощи. В Сибири основной темой для разговора стала необходимость новой индустриализации. В каждом без исключения регионе поднимают вопрос роста цен.

Где бы и какие бы проблемы ни возникали – ЛДПР будет помогать, вмешиваться, говорить президенту правду, насколько бы горькой она ни была. Это – наш путь.

Смотря на Россию из иллюминатора самолёта, понимаешь, как много нам ещё предстоит сделать. Бескрайние просторы – наше богатство. Только 15 процентов территории России заселено. Нам необходима новая программа освоения земель. Жизнь на земле – это здоровые люди, это большие семьи, это иное отношение к своему дому и стране».

Ссылка на полную статью: https://ldpr.ru/event/303426

Изготовлено на собственном оборудовании избирательного объединения " Бурятское региональное отделение Политической партии ЛДПР–Либерально-демократической партии России", Республика Бурятия. г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 1, ИНН 0326020323. Заказчик: Бурятское региональное отделение Политической партии ЛДПР–Либерально-демократической партии России. Тираж: 5 экз. Дата изготовления: 07.09.2023 г.