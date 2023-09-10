Политика и власть 10.09.2023 в 19:19
29% жителей Бурятии посетили выборы
В трех районах в голосовании поучаствовали почти половина населения
Текст: Евгения Гармаева
Как информируют в Центре общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии, Явка на выборах депутатов Народного Хурала Бурятии на 18:00 составила 29,67%.
Округа-лидеры по явке:
Закаменский район: 49,89%;
Еравнинский и часть Кижингинского района: 49,09%;
Хоринский, часть Кижингинского, часть Заиграевского района: 44,75%.
Фото: Номер один
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