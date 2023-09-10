29% жителей Бурятии посетили выборы

Как информируют в Центре общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии, Явка на выборах депутатов Народного Хурала Бурятии на 18:00 составила 29,67%.

Округа-лидеры по явке:

Закаменский район: 49,89%;

Еравнинский и часть Кижингинского района: 49,09%;

Хоринский, часть Кижингинского, часть Заиграевского района: 44,75%.





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