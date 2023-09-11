Политика и власть 11.09.2023 в 10:43

В Бурятии простились с многодетным мобилизованным, погибшим на СВО

У Николая Акулова остались четверо детей
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Текст: Алена Завывалова
В Бурятии простились с многодетным мобилизованным, погибшим на СВО

Ушел из жизни Николай Иванович Акулов, выходец из Тарбагатайского района, села Пестерево.

Николай родился 20 декабря 1985 года. В 1992 году пошел в 1 класс Кяхтинской средней общеобразовательной школы №1.

«Учителя и одноклассники отзываются и вспоминают Николая добрым, открытым, справедливым, отзывчивым, честным, всегда готовым прийти на выручку товарищем. Он пользовался уважением за веселый нрав, бесконфликтность, умение сопереживать каждому. Он любил свою семью, трепетно относился к брату и сестрам, был опорой для родителей»,

 - рассказывают о погибшем в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».
В школе Николай интересовался сельскохозяйственной техникой и грузовыми автомобилями.
В 2003 году ушел на срочную службу в Пограничные войска. За время службы мужчину наградили грамотами и благодарностями от командования части и администрации муниципального образования «Хасанский район» за успехи в боевой подготовке. После службы в армии занимался разведением мелкого рогатого скота, заготовкой и переработкой леса, разводил овец и выращивал картофель.

22 сентября 2022 года, в рамках проведения частичной мобилизации, Николая призвали на военную службу. Принимал участие в СВО. Погиб 29 августа 2023 года.

«У Николая остались родители, 4 детей, супруга, брат и 2 сестры»,

 - добавили о нем.
Жителя Бурятии проводили в последний путь в Кяхте 10 сентября. 



Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"
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