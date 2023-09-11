В Бурятии простились с многодетным мобилизованным, погибшим на СВО

Ушел из жизни Николай Иванович Акулов, выходец из Тарбагатайского района, села Пестерево.

Николай родился 20 декабря 1985 года. В 1992 году пошел в 1 класс Кяхтинской средней общеобразовательной школы №1.



«Учителя и одноклассники отзываются и вспоминают Николая добрым, открытым, справедливым, отзывчивым, честным, всегда готовым прийти на выручку товарищем. Он пользовался уважением за веселый нрав, бесконфликтность, умение сопереживать каждому. Он любил свою семью, трепетно относился к брату и сестрам, был опорой для родителей»,



- рассказывают о погибшем в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

