Политика и власть 11.09.2023 в 10:43
В Бурятии простились с многодетным мобилизованным, погибшим на СВО
У Николая Акулова остались четверо детей
Текст: Алена Завывалова
Ушел из жизни Николай Иванович Акулов, выходец из Тарбагатайского района, села Пестерево.
Николай родился 20 декабря 1985 года. В 1992 году пошел в 1 класс Кяхтинской средней общеобразовательной школы №1.
В школе Николай интересовался сельскохозяйственной техникой и грузовыми автомобилями.
«Учителя и одноклассники отзываются и вспоминают Николая добрым, открытым, справедливым, отзывчивым, честным, всегда готовым прийти на выручку товарищем. Он пользовался уважением за веселый нрав, бесконфликтность, умение сопереживать каждому. Он любил свою семью, трепетно относился к брату и сестрам, был опорой для родителей»,
- рассказывают о погибшем в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».
В 2003 году ушел на срочную службу в Пограничные войска. За время службы мужчину наградили грамотами и благодарностями от командования части и администрации муниципального образования «Хасанский район» за успехи в боевой подготовке. После службы в армии занимался разведением мелкого рогатого скота, заготовкой и переработкой леса, разводил овец и выращивал картофель.
22 сентября 2022 года, в рамках проведения частичной мобилизации, Николая призвали на военную службу. Принимал участие в СВО. Погиб 29 августа 2023 года.
Жителя Бурятии проводили в последний путь в Кяхте 10 сентября.
«У Николая остались родители, 4 детей, супруга, брат и 2 сестры»,
- добавили о нем.
Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"