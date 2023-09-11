Политика и власть 11.09.2023 в 11:26
В Бурятии стали известны победители на выборах в Хурал по одномандатным округам
Данные пока предварительные
Текст: Константин Воронов
Хурал Бурятии обнародовал список победителей на выборах в республиканский парламент по одномандатным округам. Как отметили в республиканском парламенте, данные пока носят предварительный характер. Окончательные итоги позже обнародует Избирком Бурятии.
Как уже сообщал «Номер один», львиную долю мандатов в одномандатных округах - 29 мандатов - завоевала «Единая Россия». От КПРФ в Хурал прошел Сергей Мезенин. А от «Новых людей» в парламент прошли два кандидата-одномандатника - Геннадий Бадмаев и Максим Бувалин. На округе №7 победила Лилия Деева, которая шла как самовыдвиженец.
Округ №1: Дашеев Николай Дашеевич
Округ №2: Доржиев Геннадий Юрьевич
Округ №3: Пашинский Сергей Георгиевич
Округ №4: Цыбикжапов Вячеслав Балданович
Округ №5: Мункуев Баир Владимирович
Округ №6: Ильина Альбина Алексеевна
Округ №7: Деева Лилия Васильевна
Округ №8: Красовский Александр Николаевич
Округ №9: Цыденов Александр Базарсадаевич
Округ №10: Кушнарев Анатолий Григорьевич
Округ №11: Исмагилов Максим Ильсурович
Округ №12: Павлов Владимир Анатольевич
Округ №13: Батурин Александр Сергеевич
Округ №14: Бадмаев Геннадий Александрович
Округ №15: Гармаев Денис Викторович
Округ № 16: Мантатова Татьяна Евгеньевна
Округ №17: Вахрамеев Иннокентий Иосифович
Округ №18: Вахрушкинова Елена Александровна
Округ №19: Мордовской Пётр Степанович
Округ №20: Норбоева Долгор Кимовна
Округ № 21: Бадлуев Олег Алексеевич
Округ №22: Степанов Михаил Юрьевич
Округ №23: Бредний Вадим Витальевич
Округ № 24: Бувалин Максим Геннадьевич
Округ №25: Гергенов Михаил Денисович
Округ №26: Марковец Игорь Васильевич
Округ № 27: Цыбиков Бэликто Батоевич
Округ № 28: Мезенин Сергей Георгиевич
Округ № 29: Дымчиков Анатолий Амагаевич
Округ № 30: Гармаева Светлана Владимировна
Округ № 31: Гармаев Баир Базарович
Округ № 32: Козлов Сергей Юрьевич
Округ № 33: Невьянцев Андрей Иннокентьевич.
Фото: «Номер один»
Как уже сообщал «Номер один», львиную долю мандатов в одномандатных округах - 29 мандатов - завоевала «Единая Россия». От КПРФ в Хурал прошел Сергей Мезенин. А от «Новых людей» в парламент прошли два кандидата-одномандатника - Геннадий Бадмаев и Максим Бувалин. На округе №7 победила Лилия Деева, которая шла как самовыдвиженец.
Округ №1: Дашеев Николай Дашеевич
Округ №2: Доржиев Геннадий Юрьевич
Округ №3: Пашинский Сергей Георгиевич
Округ №4: Цыбикжапов Вячеслав Балданович
Округ №5: Мункуев Баир Владимирович
Округ №6: Ильина Альбина Алексеевна
Округ №7: Деева Лилия Васильевна
Округ №8: Красовский Александр Николаевич
Округ №9: Цыденов Александр Базарсадаевич
Округ №10: Кушнарев Анатолий Григорьевич
Округ №11: Исмагилов Максим Ильсурович
Округ №12: Павлов Владимир Анатольевич
Округ №13: Батурин Александр Сергеевич
Округ №14: Бадмаев Геннадий Александрович
Округ №15: Гармаев Денис Викторович
Округ № 16: Мантатова Татьяна Евгеньевна
Округ №17: Вахрамеев Иннокентий Иосифович
Округ №18: Вахрушкинова Елена Александровна
Округ №19: Мордовской Пётр Степанович
Округ №20: Норбоева Долгор Кимовна
Округ № 21: Бадлуев Олег Алексеевич
Округ №22: Степанов Михаил Юрьевич
Округ №23: Бредний Вадим Витальевич
Округ № 24: Бувалин Максим Геннадьевич
Округ №25: Гергенов Михаил Денисович
Округ №26: Марковец Игорь Васильевич
Округ № 27: Цыбиков Бэликто Батоевич
Округ № 28: Мезенин Сергей Георгиевич
Округ № 29: Дымчиков Анатолий Амагаевич
Округ № 30: Гармаева Светлана Владимировна
Округ № 31: Гармаев Баир Базарович
Округ № 32: Козлов Сергей Юрьевич
Округ № 33: Невьянцев Андрей Иннокентьевич.
Фото: «Номер один»