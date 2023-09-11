Политика и власть 11.09.2023 в 11:26

В Бурятии стали известны победители на выборах в Хурал по одномандатным округам

Данные пока предварительные
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии стали известны победители на выборах в Хурал по одномандатным округам
Хурал Бурятии обнародовал список победителей на выборах в республиканский парламент по одномандатным округам. Как отметили в республиканском парламенте, данные пока носят предварительный характер. Окончательные итоги позже обнародует Избирком Бурятии.

Как уже сообщал «Номер один», львиную долю мандатов в одномандатных округах - 29 мандатов - завоевала «Единая Россия». От КПРФ в Хурал прошел Сергей Мезенин. А от «Новых людей» в парламент прошли два кандидата-одномандатника - Геннадий Бадмаев и Максим Бувалин. На округе №7 победила Лилия Деева, которая шла как самовыдвиженец.

Округ №1: Дашеев Николай Дашеевич

Округ №2: Доржиев Геннадий Юрьевич

Округ №3: Пашинский Сергей Георгиевич

Округ №4: Цыбикжапов Вячеслав Балданович

Округ №5: Мункуев Баир Владимирович

Округ №6: Ильина Альбина Алексеевна

Округ №7: Деева Лилия Васильевна

Округ №8: Красовский Александр Николаевич

Округ №9: Цыденов Александр Базарсадаевич

Округ №10: Кушнарев Анатолий Григорьевич

Округ №11: Исмагилов Максим Ильсурович

Округ №12: Павлов Владимир Анатольевич

Округ №13: Батурин Александр Сергеевич

Округ №14: Бадмаев Геннадий Александрович

Округ №15: Гармаев Денис Викторович

Округ № 16: Мантатова Татьяна Евгеньевна

Округ №17: Вахрамеев Иннокентий Иосифович

Округ №18: Вахрушкинова Елена Александровна

Округ №19: Мордовской Пётр Степанович

Округ №20: Норбоева Долгор Кимовна

Округ № 21: Бадлуев Олег Алексеевич

Округ №22: Степанов Михаил Юрьевич

Округ №23: Бредний Вадим Витальевич

Округ № 24: Бувалин Максим Геннадьевич

Округ №25: Гергенов Михаил Денисович

Округ №26: Марковец Игорь Васильевич

Округ № 27: Цыбиков Бэликто Батоевич

Округ № 28: Мезенин Сергей Георгиевич

Округ № 29: Дымчиков Анатолий Амагаевич

Округ № 30: Гармаева Светлана Владимировна

Округ № 31: Гармаев Баир Базарович

Округ № 32: Козлов Сергей Юрьевич

Округ № 33: Невьянцев Андрей Иннокентьевич.

Фото: «Номер один»
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