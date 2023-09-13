Россия готова построить в Монголии ТЭЦ-3 мощностью 880 МВт

12 сентября на Восточном экономическом форуме обсуждались перспективы сотрудничества в области развития энергетики между Россией и Монголией.Как подчеркнул гендиректор ООО «Интер-РАО-экспорт» Максим Сергеев, Монголия является стратегическим партнёром России в развитии энергетики. Предприятие намерено работать с соседним государством в перспективном направлении - модернизации существующих и строительстве новых генерирующих мощностей. Он перечислил ряд предпосылок для этого.«Энергосистема Монголии была построена с участием советских специалистов, её основу составляют семь тепловых станций, построенных в шестидесятые годы. И сейчас пришло время глубокой модернизации и ремонта этих станций. Также Улан-Батор является одной из самых холодных столиц в мире, поэтому там очень актуальны не только выработка электроэнергии, но и обеспечение теплом. Плюс у Монголии есть свой собственный энергоресурс – уголь. Вот две основные причины, которые служат основным вектором для развития собственной тепловой генерации», - сказал Максим Сергеев.К настоящему моменту разработан пилотный проект строительства ТЭЦ-3 в Монголии, в ходе реализации которого будет установлено три новых турбины общей мощностью 300 МВт и три котла – совокупная энергетическая мощность объекта будет 880 МВт.- Финансирование по данному проекту планировали организовывать по линии межгоскредита. Сейчас нужно найти компромисс и решение, согласовать условия, выданные министерством Российской Федерации. Монгольская сторона внесла встречное предложение. Вчера встречались с вице-премьером, обсуждали дальнейшие шаги, и надеемся, что предстоящей межправкомиссией будет найдено решение, и мы приступим к реализации этого проекта. Потому что с точки зрения сроков все решения у нас согласованы, осталось только найти решение по организации финансирования. Мы видим себя стратегическим партнёром не только в этом проекте, хотели бы предложить комплексный план развития энергосистемы, обсуждаем целый ряд других проектов. Но ТЭЦ-3 наиболее проработанный проект, - заявил Максим Сергеев.Ичинхорлоо Лувсацэрэн, начальник управления координации топливной политики министерства энергетики Монголии отметил, что в прошлом году страна увеличила импорт из России и сообщил, что в целом в Монголию импортируется порядка 20% энергетики.- Благодаря России мы обеспечиваем себя новыми станциями, новыми линиями электропередач. Я думаю, что нам надо расширять возможности сотрудничества в этом направлении и в части потребления электроэнергии. Поскольку потребление возрастает на 5-6 %, - сообщил он. И добавил, что в 2021 году парламент и правительство одобрили документ, который включает использование энергоисточников и 22 проекта, в частности угольных. Часть этих проектов осуществляется «Интер-РАО». Монголия также разрабатывает финансовую составляющую для обеих стран. Проект по строительству ТЭЦ-3 и линий электропередач для подстанций требует инвестиционных вложений.На Восточном экономическом форуме Ичинхорлоо Лувсацэрэн выразил намерение сотрудничать по этим проектам и подчеркнул необходимость привлечения инвестиций.Бизнес-диалог «Россия - Монголия» прошел в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Модератором выступил глава Бурятии Алексей Цыденов. В дискуссии приняла участие большая делегация Монголии: советник председателя монгольской части Монголо-Российской Межправительственной комиссии Наранхуу Халзхуу, начальник управления инвестиционной политики министерства экономики и развития Бат-Ирээдүй Анар, начальник отдела политики и планирования министерства дорожного и транспортного развития Баасанжав Болор-Эрдэнэ, начальник управления координации топливной политики министерства энергетики Ичинхорлоо Лувсансэрэн.С российской стороны выступили член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, а также представители российского бизнеса - «Трансконтейнер», «Интер РАО - Экспорт», «Сибагро», «Титан», «Курорты Бурятии». В режиме видеоконференцсвязи выступили замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач и торговый представитель России в Монголии Максим Васильев.Фото: пресс-служба правительства Бурятии