Военные из Бурятии на СВО приютили котенка
В Донбассе к военнослужащим из Бурятии прибился котенок. Питомца назвали Стас, сообщают в популярном паблике «Аноним 03».
К посту приложили видеоролик, на котором кот с любопытством играет с гранатой.
«Умеет всё, даже проходил обучение по применению гранаты Ф-1»,
- пишут военные.
«Любит нашу тушёнку, лежать под танком, гонять местных белок, ну и, в общем и в целом, умный сторожевой танковый кот»,
- добавляют бойцы.
Как отметили в сообщении, девиз котика Стаса после «обучения применения гранаты»: «Бурятский Стас – врагам атас». Жителей Бурятии умилила ситуация.
«Какие вы замечательные ребята! Котика приютили, может быть, это ваш оберег. Удачи вам, здоровья!» - желают они.
«Не бросайте котёнка, пожалуйста», - добавляют там же.
«Ребята берегите себя! Здоровья вам и долгих лет жизни!» - обращаются к военным.
Фото: Аноним 03