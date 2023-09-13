Политика и власть 13.09.2023 в 16:58

Военные из Бурятии на СВО приютили котенка

Питомец по кличке Стас даже «проходил обучение по применению гранаты»
A- A+
Текст: Алена Завывалова
Военные из Бурятии на СВО приютили котенка

В Донбассе к военнослужащим из Бурятии прибился котенок. Питомца назвали Стас, сообщают в популярном паблике «Аноним 03».

«Умеет всё, даже проходил обучение по применению гранаты Ф-1», 

- пишут военные.
К посту приложили видеоролик, на котором кот с любопытством играет с гранатой.

«Любит нашу тушёнку, лежать под танком, гонять местных белок, ну и, в общем и в целом, умный сторожевой танковый кот»,

 - добавляют бойцы.

Как отметили в сообщении, девиз котика Стаса после «обучения применения гранаты»: «Бурятский Стас – врагам атас». Жителей Бурятии умилила ситуация.

«Какие вы замечательные ребята! Котика приютили, может быть, это ваш оберег. Удачи вам, здоровья!» - желают они.

«Не бросайте котёнка, пожалуйста», - добавляют там же.

«Ребята берегите себя! Здоровья вам и долгих лет жизни!» - обращаются к военным.




Фото: Аноним 03

Теги
СВО животные Украина

Все новости

В «Водоканале» встретили коллегу, прибывшего из зоны СВО
13.09.2023 в 17:53
Жительница Улан-Удэ помогла мошенникам взломать свою страницу на Госуслугах
13.09.2023 в 17:17
Военные из Бурятии на СВО приютили котенка
13.09.2023 в 16:58
В Улан-Удэ ищут владельцев 32 гаражей
13.09.2023 в 16:54
В Бурятии 60-летний мужчина погиб в ДТП
13.09.2023 в 16:20
В Бурятии истязатель 12-летнего сына получил реальный срок
13.09.2023 в 15:49
Пансионат для пожилых людей
13.09.2023 в 15:37
Жителей Бурятии предупредили об опасности осенних клещей
13.09.2023 в 14:47
Горсовет Улан-Удэ покидают сразу 7 депутатов
13.09.2023 в 14:43
«Пятерочка» откроет в Улан-Удэ магазины «у дома»
13.09.2023 в 14:08
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
Горсовет Улан-Удэ покидают сразу 7 депутатов
Это связано с переходом на новые должности в Народный Хурал
13.09.2023 в 14:43
Глава Бурятии: США пытаются устроить переворот в Монголии по сценарию Украины
Однако Алексей Цыденов уверен, что у американцев ничего не выйдет
13.09.2023 в 12:35
Россия и Монголия обсудили логистику
Транспортный сектор является одним из самых активных в отношениях двух стран
13.09.2023 в 11:05
Россия готова построить в Монголии ТЭЦ-3 мощностью 880 МВт
Перспективы сотрудничества двух стран в сфере энергетики обсудили на форуме во Владивостоке
13.09.2023 в 10:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru