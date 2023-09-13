Военные из Бурятии на СВО приютили котенка

В Донбассе к военнослужащим из Бурятии прибился котенок. Питомца назвали Стас, сообщают в популярном паблике «Аноним 03».

«Умеет всё, даже проходил обучение по применению гранаты Ф-1»,

«Любит нашу тушёнку, лежать под танком, гонять местных белок, ну и, в общем и в целом, умный сторожевой танковый кот»,

Как отметили в сообщении, девиз котика Стаса после «обучения применения гранаты»: «Бурятский Стас – врагам атас». Жителей Бурятии умилила ситуация.

«Какие вы замечательные ребята! Котика приютили, может быть, это ваш оберег. Удачи вам, здоровья!» - желают они.



«Не бросайте котёнка, пожалуйста», - добавляют там же.



«Ребята берегите себя! Здоровья вам и долгих лет жизни!» - обращаются к военным.

