Политика и власть 14.09.2023 в 09:41

«Единая Россия» получила 51 место в новом Хурале Бурятии

Это подавляющее большинство
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Текст: Константин Воронов
«Единая Россия» получила 51 место в новом Хурале Бурятии
13 сентября Избирком Бурятии утвердил окончательные итоги выборов депутатов Народного Хурала седьмого созыва по единому избирательному округу. Согласно обнародованным данным, «Единая Россия» получила 60,84% голосов – это 22 мандата. У КПРФ 17,08% - 6 мандатов. 8,29% голосов получили «Новые люди» - у них 3 мандата. 6,16% голосов у ЛДПР, партия получит 2 места в Хурале. «Справедливая Россия» набрала всего 4,71%, не преодолев 5-процентный барьер. Соответственно, ни одного места в парламенте «эсэры» не получат.

Ранее были опубликованы результаты выборов по одномандатным округам. Как уже сообщал «Номер один», на 29 из них победу одержали «единороссы». Еще на двух округах победили представители партии «Новые люди», на одном – представитель КПРФ. Также на округе победила Лилия Деева, которая шла самовыдвиженцем.

С учетом одномандатных округов окончательно места в Хурале распределятся следующим образом:

- «Единая Россия» - 51 место
- КПРФ – 7 мест
- «Новые люди» - 5 мест
- ЛДПР – 2 места

Таким образом, по итогам выборов «Единой России» удалось существенно упрочить свои позиции в Хурале Бурятии. Другие партии, за исключением впервые участвовавших в выборах «Новых людей», показали значительно худший результат по сравнению с выборами 2018 года.

Напомним, явка на выборах депутатов Хурала составила 36,3%. Проголосовало 254757 избирателей.

Фото: «Номер один»
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